2 người mẫu tạp chí đàn ông Maxim có sách ảnh bán chạy nhất mùa lễ hội cuối năm

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 16:33 PM (GMT+7)

Park So Huyn trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí đàn ông Hàn Quốc số phong niên - Tháng 12.

1. Park So Huyn

Cuối tháng 10, tạp chí Maxim Hàn Quốc đã tổ chức cuộc thi Miss Maxim được diễn ra trong 7 ngày từ 30/10 đến 5/11. Người chiến thắng trong cuộc thi này sẽ vinh dự trở thành gương mặt trang bìa số phong niên với chủ đề Merry Christmas. Được biết đây cũng là số báo quan trọng nhất của một tạp chí - tổng kết lại cả một năm vừa năm. Park So Huyn đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn ứng cử viên sáng giá để đăng quang ngôi vị quán quân với tổng số phiếu bình chọn là 11,527 phiếu.

Được biết, Park So Huyn vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học sư phạm quốc gia Seoul. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đẹp cho biết: "Chiến thắng cuộc thi Miss Maxim và tốt nghiệp cao học là mục tiêu của năm nay của tôi. Tôi thường thích chụp ảnh trong những bộ bikini và nội y phô diễn thân hình đẹp của mình. Tôi cho rằng, cuộc thi Miss Maxim sẽ cho tôi cơ hội có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, vì vậy tôi đã đăng ký tham dự dù đang trong thời gian viết luận văn tốt nghiệp”

Lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí đàn ông Hàn Quốc, Park So Huyn gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào như những viên kẹo và thân hình mảnh mai quyến rũ trong concept Giáng sinh với bộ nội y gợi cảm kết hợp cùng những rải ruy băng màu đỏ. Hiện nay, tờ tạp chí Maxim số phong niên đang là một trong những ấn phẩm bán chạy nhất mùa Noel 2020 tại các nhà sách Hàn Quốc.

2. Kim Bitnara

Kim Bitnara là gương mặt trang bìa tháng 11 của tạp chí Maxim với chủ đề: "Nội Y và tất - tiết lộ vẻ đẹp gợi cảm". Cô cũng được bình chọn là nữ người mẫu được yêu thích nhất năm 2020 trên tờ tạp chí này năm. Được biết, Kim Bitnara là một người mẫu nội y nổi tiếng với kênh Youtube "triệu view" và trang instagram cá nhân lên đến gần 1 triệu người theo dõi.

Trong cuộc thi Miss Maxim, Kim Bitnara và Park So Huyn đã có màn so kè "một chín một mười" với số lượt bình chọn sát nút. Trái ngược Park So Huyn, Kim Bitnara thu hút mọi ánh nhìn với gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hòa, body sexy, quyến rũ và số đo 3 vòng gợi cảm. Tuy nhiên, những clip mới nhất với chủ đề "Trang trí cây thông Noel" hay "Giáng sinh sexy Lookbook - Phối đồ dự tiệc" được người đẹp đăng tải trên Youtube lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Không ít khán giả cho rằng Kim Bitnara đang ngày càng khoe thân "lộ liễu" khi chỉ diện đúng một bộ nội y ren và vô tư thay đồ trước ống kính. Vài người còn để lại comment ngay dưới clip của nữ người mẫu: "Tôi thấy những trang phục không thật sự quá xuất sắc để diện vào đêm Noel, chưa kể, với thời tiết đang rất lạnh như thế này, việc ăn mặc phong phanh như vậy có vẻ không khả thi lắm", "Phối đồ thì không thấy mấy, có vẻ như cô ta đang thích khoe vẻ đẹp cơ thể nhiều hơn",...

