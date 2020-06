9 item quý ông nên có trong tủ quần áo mùa hè

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 10:16 AM (GMT+7)

1. Bộ suit bằng vải lanh

Để đối phó với cái nóng của mùa hè, không có gì tuyệt vời hơn là một bộ suit bằng vải lanh. Bởi ngoài sự thoải mái, thoáng khí, chúng còn cho bạn vẻ ngoài lịch lãm và sành điệu. Gam màu nâu, xanh dương, vỏ đỗ... sẽ thời thượng và phù hợp với mùa hè hơn cả.

2. Áo sơ mi in họa tiết

Áo sơ mi thì mùa nào cũng nên có, song đối với mùa hè sơ mi họa tiết sẽ độc đáo và sinh động hơn. Chúng xóa tan sự nhàm chán, thay vào đó là sự vui tươi, đầy sức sống như họa tiết ngựa vằn, răng sói, kẻ sọc, đặc biệt là bản in miền nhiệt đới. Ngoài ra, quý ông hãy mặc thêm áo phông màu trắng bên trong để trông phong cách và thật nổi bật.

3. Kẻ sọc

Kẻ sọc là item mà chẳng bao giờ sợ lỗi mốt, hơn nữa chúng còn giúp set đồ quý ông trông lịch thiệp hơn. Những đường kẻ dày, sáng và đậm là điều mà các quý ông nên lựa chọn cho chiếc áo T – shirt, bộ vest và quần dài... của mình. Bên cạnh đó, các sọc dọc bắt mắt này sẽ hoàn hảo với các item trung tính hoặc tiệp màu.

4. Mũ cói cổ điển

Không có gì phù hợp hơn trong mùa hè này là một chiếc mũ cói cổ điển. Chúng không chỉ là món phụ kiện để làm hoàn hảo cho nét bảnh bao của bạn mà còn giúp làm sáng gương mặt, nổi bật lên vẻ điển trai của các quý ông. Bạn hãy chọn kiểu dáng đẹp một cách nghiêm túc nhờ thiết kế vành thẳng và vương miện phẳng để mặc với những bộ suit, hoặc có thể dễ dàng kết hợp với trang phục giản dị, tinh nghịch nhưng lịch sự.

5. Trang phục màu be

Thoạt nghe, tông màu be quả thật không có gì thú vị, song nếu kết hợp với các item đồng màu khác chúng sẽ khiến cho bất cứ ai cũng phải trầm trồ bởi sự lịch lãm, tinh tế của set đồ. Do đó, các quý ông hãy mix tông màu be với nhau, xen lẫn màu trắng và tô điểm thêm một chút nâu chắc hẳn trông sẽ vô cùng sành điệu và thú vị.

6. Trở về thập niên 90

Các xu hướng chính từ những năm 1990 đã trỗi dậy từ cõi chết để trở thành đỉnh cao của thời trang một lần nữa, đó là chiếc áo gió và chuỗi ví cho đến áo liền quần. Song thay vì đeo chiếc túi quanh eo, bây giờ bạn nên đeo chéo để trở nên thời thượng hơn.

7. Chiếc túi da lớn

Để an toàn và sành điệu mang theo nhu yếu phẩm của bạn trong mùa này, không có gì khác ngoài một chiếc túi da lớn. Với kiểu dáng đơn giản nhưng bóng bẩy đã khiến chúng trở thành phụ kiện lý tưởng để mix match. Quý ông hãy lựa chọn gam màu nâu sang trọng để có thể mix với bất kì bộ trang phục nào, hay gam màu đỏ đô, cam cháy để làm điểm nhấn nổi bật cho set đồ.

8. Bảng màu pastel

Khi mùa hè đến, những gam màu nhạt, dịu nhẹ như pastel lại trở nên phù hợp hơn cả. Điển hình như màu hồng nhạt, xanh da trời ở dạng áo vét và áo phông sẽ tăng thêm nét mềm mại, sành điệu cho hình bóng nam tính. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đàn ông thanh lịch và hiện đại.

9. Giày lười da nâu kiểu đan dệt

Một đôi giày lười da nâu sẽ là item không thể thiếu cho các quý ông trong mùa hè này. Chúng rất hợp với bộ suit vải lanh và dễ dàng mix với các trang phục khác. Song nếu là một đôi giày lười da nâu thiết kế kiểu đan dệt sẽ giúp cho set đồ quý ông mắt bắt, độc đáo hơn.

