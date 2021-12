Xiaomi trình làng smartphone Android tốt nhất của năm 2021

Thứ Tư, ngày 29/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

Bên cạnh Xiaomi 12, Xiaomi cũng giới thiệu một thành viên cao cấp hơn nữa mang tên Xiaomi 12 Pro.

Do Xiaomi 12 Ultra dự kiến ra mắt vào quý đầu tiên của năm sau nên Xiaomi 12 Pro sẽ là smartphone cao cấp nhất của công ty Trung Quốc hiện nay. Chưa dừng lại ở đó, cấu hình phần cứng của Xiaomi 12 Pro cũng cho thấy đây là smartphone Android mạnh nhất trước khi năm 2021 kết thúc.

Sự khác biệt chính giữa Xiaomi 12 Pro và Xiaomi 12 là kích thước. Trong khi mẫu rẻ hơn sử dụng màn hình 6,28 inch thì bản Pro có màn hình 6,73 inch khá lớn. So với iPhone 13 Pro Max, Xiaomi 12 Pro có màn hình lớn hơn một chút (6,73 inch so với 6,7 inch), nhưng chiều rộng thân của Xiaomi 12 Pro lại hẹp hơn 3,5 mm và trọng lượng thấp hơn 33 gram. Xiaomi tin rằng việc sử dụng Xiaomi 12 Pro sẽ thuận tiện hơn so với việc sử dụng một thiết bị Apple.

Màn hình Xiaomi 12 Pro là Samsung AMOLED E5 thế hệ mới nhất, được sản xuất bằng công nghệ LTPO 2.0, cung cấp độ phân giải 3.200 x 1.440 pixel, tốc độ khung hình 120 Hz (có thể điều chỉnh từ 1 Hz đến 120 Hz, với các bước 1 Hz) cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng là 480 Hz. Máy quét dấu vân tay nằm dưới màn hình và camera 32 MP ở mặt trước được đặt trong phần đục lỗ trung tâm phía trên màn hình như Xiaomi 12.

Bên trong điện thoại đi kèm chip Snapdragon 8 Gen 1, RAM chuẩn LPDDR5 và bộ nhớ định dạng UFS 3.1. Mô hình này đi kèm hệ thống làm mát lớn giúp tản nhiệt cho chip của Qualcomm. Hiệu suất của Xiaomi 12 Pro trên AnTuTu là 1.070.033 điểm, nhiều hơn 40% so với Mi 11 Ultra, vì vậy sẽ không gặp vấn đề nào trong các trò chơi. Xiaomi cũng lưu ý rằng ngay cả khi người dùng chơi game trong thời gian, máy cũng không quá nóng nhờ một buồng hơi với diện tích 2.900 mm2.

Hệ thống camera phía sau của Xiaomi 12 Pro bao gồm ba cảm biến độ phân giải đều là 50 MP. Camera chính là Sony IMX707 kích thước 1/1.28 inch lớn hơn so với camera chính 1/1.65 inch trên iPhone 13 Pro Max. Camera này cũng có ống kính góc rộng khẩu đọ f/1.9 cùng tiêu cự 24 mm, và tất nhiên cả hỗ trợ ổn định hình ảnh quang học.

Hai camera còn lại là 50 MP, với ống kính đầu tiên chịu trách nhiệm chân dung, trong khi ống kính thứ hai hỗ trợ góc siêu rộng 115 độ. Chức năng zoom quang trên camera Xiaomi 12 Pro chỉ được thực hiện bằng cách chuyển đổi giữa các ống kính có độ dài tiêu cự khác nhau. Giống như iPhone 12, phiên bản này hỗ trợ công nghệ lấy nét tự động CyberFocus.

Xiaomi 12 Pro có pin 4.600 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 10W. Khả năng sạc nhanh như vậy của smartphone cũng được thực hiện bởi một chip độc quyền có tên Surge P1. Máy được cấu hình với các tính năng NFC, Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2. Xiaomi 12 Pro trở thành smartphone đầu tiên của Xiaomi có 4 loa (do các chuyên gia âm thanh tại Harman Kardon thiết kế). Kết hợp với đó còn có các công nghệ Dolby Atmos và Dolby Vision.

Cuối cùng, Xiaomi 12 Pro hiện chỉ bán tại Trung Quốc với giá 740 USD (16,9 triệu đồng) cho bản 8/128 GB, 785 USD (17,93 triệu đồng) cho bản 8/256 GB và 850 USD (19,41 triệu đồng) cho bản 12/256 GB.

Nguồn: http://danviet.vn/xiaomi-trinh-lang-smartphone-android-tot-nhat-cua-nam-2021-50202129128584348.h...Nguồn: http://danviet.vn/xiaomi-trinh-lang-smartphone-android-tot-nhat-cua-nam-2021-50202129128584348.htm