Xiaomi mất vị trí thứ hai trên thị trường smartphone toàn cầu

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 12:17 PM (GMT+7)

Không lâu sau khi để Xiaomi chiếm mất vị trí là OEM smartphone lớn thứ hai thế giới trong tháng 7 và quý 2, Apple đã lấy lại vị thế của mình.

Dữ liệu nghiên cứu mới nhất từ IDC chỉ ra rằng Apple đã xuất xưởng 50,4 triệu smartphone trong quý 3/2021. Con số này nhiều hơn khoảng 6,1 triệu smartphone so với lượng smartphone xuất xưởng từ Xiaomi trong cùng khoảng thời gian. Điều này có nghĩa Xiaomi đã trở lại vị trí thứ ba.

Tất nhiên, Samsung vẫn là công ty bán nhiều smartphone nhất trên toàn cầu với 69 triệu smartphone được xuất xưởng, nhiều hơn Apple khoảng 18,6 triệu chiếc và nhiều hơn Xiaomi khoảng 24,7 triệu chiếc. Các vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về Vivo và OPPO - các công ty con của BBK.

Về thị phần smartphone trong quý 3, Samsung tương ứng mức 20,8%, trong khi Apple chiếm 15,2% và Xiaomi chiếm 13,4%. Thị phần trong Top 5 thuộc về Vivo và OPPO với các con số tương ứng 10,1% và 10%. Tất cả các nhà cung cấp smartphone khác đều nắm giữ 30,5% thị trường toàn cầu.

IDC nhận định doanh số smartphone toàn cầu trong quý 3/2021 đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, có 331,2 triệu smartphone được bán ra trên toàn cầu, thấp hơn so với 354,9 triệu chiếc của quý 3/2020 và giảm khoảng 6,7%. Tình trạng này chủ yếu là do sự thiếu hụt các linh kiện điện tử. Như đã biết, khó khăn với việc sản xuất các linh kiện ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau, ngoài smartphone còn có máy tính, thiết bị gia dụng, công nghiệp ô tô, thiết bị máy chủ,...

Trong một tin tức liên quan đến tình trạng thiếu linh kiện điện tử, và kể từ khi ra mắt dòng iPhone 13, đã có nhiều vấn đề liên quan đến dòng sản phẩm này, tuy nhiên điều đó không ngăn cản khách hàng mua thiết bị này. Theo kế hoạch ban đầu của Apple, hãng sẽ sản xuất 90 triệu chiếc iPhone 13 mới trong quý 4, nhưng do tình trạng thiếu chip, nhiều khả năng Apple sẽ hạ kế hoạch sản xuất dòng iPhone 13 xuống còn 80 triệu chiếc.

Nguồn: http://danviet.vn/xiaomi-mat-vi-tri-thu-hai-tren-thi-truong-smartphone-toan-cau-5020213010121823...