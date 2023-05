Vivo ra mắt smartphone V27e với "vòng sáng Aura" độc đáo, giá tầm trung

Đáng chú ý nhất trên Vivo V27e là vòng sáng Aura có khả năng điều chỉnh độ sáng thông minh qua việc nhận diện môi trường thực tế. Công nghệ vòng sáng Aura được trang bị 3 đèn LED đi cùng quy trình xử lý riêng biệt. Khi chụp ảnh, vòng sáng Aura có thể kết hợp với các phong cách làm đẹp cũng như hiệu ứng bokeh, bộ lọc “chân dung huyền ảo”.

Vivo cho biết, camera siêu cảm biến OIS 64MP trên V27e cung cấp độ phơi sáng lâu hơn, tăng cường ánh sáng lên đến 6 lần, giúp ảnh chụp nhanh ổn định, tăng chất lượng hình ảnh khi chụp đêm. Còn công nghệ chống rung kết hợp OIS và EIS (HIS) trên V27e có thể tính toán chuyển động tính bằng giây.

Vivo V27e còn được nâng cấp với thân máy 7,7m, màn hình 6,62 inch và có trọng lượng 185g.

Ngoài ra, tân binh mới nhất thuộc dòng V series được cải tiến so với dòng tiền nhiệm từ màn hình giọt nước thành đục lỗ, trang bị camera trước 32MP. Người dùng cũng có thể sáng tạo với chế độ Chân dung đa phong cách được tích hợp các mẫu chụp ảnh khác nhau trên cả camera trước và sau.

V27e được trang bị công nghệ Flash Charge cho phép sạc với công suất lên đến 66W, 24 lớp bảo vệ an toàn cùng với pin lên đến 4.600mAh. Thời gian sạc của V27e đạt 50% trong vòng 19 phút khi màn hình tắt, pin có tuổi thọ gấp đôi so với tiêu chuẩn ngành - 1.600 chu kỳ sạc so với tiêu chuẩn 800 chu kỳ sạc.

Đi kèm tính năng sạc nhanh và pin khủng còn là bộ nhớ RAM 8GB + RAM mở rộng 3.0 cho phép sử dụng lên đến 16GB (8GB + 8GB), ROM 256GB. Bên trong còn là vi xử lý Helio G99 của MediaTek với quy trình 6nm. Sản phẩm được trang bị màn hình Sunlight AMOLED 120Hz, độ sáng tối đa đạt 1.300 nits. Sản phẩm đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP54.

Vivo V27e phiên bản màu tím lavender.

Vivo V27e phiên bản tím lavender được Vivo sử dụng kỹ thuật công nghệ quang khắc mức độ nano với lớp lông vũ mặt lưng có họa tiết lông chim Khổng Tước. Sản phẩm được sử dụng bức xạ ánh sáng làm biến đổi các chất cảm quang phủ trên bề mặt để tạo nên chi tiết lớp lông vũ. Trong khi đó, với phiên bản màu đen tinh tú, khi tương tác với ánh sáng, hiệu ứng AG sẽ lấp lánh dọc theo kết cấu kim cương được chế tác trên bề mặt.

Vivo V27e có giá tham khảo 8,99 triệu đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vivo-ra-mat-smartphone-v27e-voi-34-vong-sang-aura-34-oc-ao-gia-tam-tr...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vivo-ra-mat-smartphone-v27e-voi-34-vong-sang-aura-34-oc-ao-gia-tam-trung-a607126.html