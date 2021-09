Vì sao iPhone 13 Pro “đáng chi” hơn iPhone 13 Pro Max?

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 09:00 AM (GMT+7)

Các mẫu iPhone 13 Pro có một vài điểm khác biệt, nhưng từng đó không đủ để khiến người dùng chi thêm cho phiên bản cao cấp nhất.

Apple đã bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng trước dành cho loạt iPhone 13 trên toàn cầu. Tại Việt Nam, người dùng có thể phải chờ đến ngày 29/10 mới có thể sở hữu những chiếc iPhone 13 phân phối chính hãng. Vì vậy đây sẽ là thời gian rất tốt để người dùng đưa ra những suy nghĩ trước khi quyết định xem sẽ nên mua mẫu iPhone nào, đặc biệt là hai sản phẩm cao cấp nhất iPhone 13 Pro và 13 Pro Max.

Dựa vào những tư vấn từ giới chuyên gia, iPhone 13 Pro với màn hình 6,1 inch được xem là lựa chọn sáng sủa nhất. Sản phẩm này sẽ thực sự đáng giá hơn nữa nếu người dùng đang gắn bó với cùng một smartphone trong nhiều năm. Điều này bắt nguồn từ hệ thống camera cải tiến của iPhone 13, màn hình Super Retina XDR mới hỗ trợ ProMotion.

Chính những sự khác biệt không quá nhiều khiến iPhone 13 Pro nổi lên như là một lựa chọn cho người chiến thắng khi so sánh với iPhone 13 Pro Max. Không giống như iPhone 12 Pro và 12 Pro Max, hầu như không có sự khác biệt nào giữa các mẫu dòng iPhone 13 Pro. Ngoài kích thước của màn hình, pin và giá, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max về cơ bản là giống nhau.

Đó không phải là trường hợp của năm ngoái, khi iPhone 12 Pro Max rõ ràng vượt trội hơn iPhone 12 Pro với ống kính tele 2,5x và tính năng ổn định dịch chuyển cảm biến, cùng với màn hình lớn hơn và dung lượng pin lớn hơn. Năm nay, các mẫu iPhone 13 Pro có cùng ống kính tele 3x và tính năng ổn định dịch chuyển cảm biến đã được mở rộng cho tất cả các iPhone mới.

Vậy tại sao lại chọn iPhone 13 Pro thay vì iPhone 13 Pro Max, đặc biệt là khi chiếc iPhone thứ hai được định vị là chiếc điện thoại cuối cùng trong dòng sản phẩm của Apple?

Không phải iPhone 13 Pro Max kém cỏi, chẳng hạn màn hình lớn hơn có thể thu hút nhiều người. Trên thực tế, nhiều người xem màn hình lớn chính là lý do để họ lựa chọn trong quá khứ. Mặc dù những chiếc smartphone lón hơn thoạt nhìn rất tuyệt nhưng vẫn có một số nhược điểm tiềm ẩn, chẳng hạn gặp khó khăn hơn khi để nó trong ví. Việc cầm nó trong tay cũng là một vấn đề, rất dễ vô tình gây ra thiệt hại. Kết quả là màn hình lớn hơn trở thành một yếu tố khiến nó không quá tốt, đặc biệt với người dùng Việt Nam có hạn chế về kích cỡ bàn tay.

Dung lượng pin cũng đóng một vai trò rất lớn khi quyết định chọn chiếc iPhone 13 phù hợp với mình. Là một người chơi những game trong nhiều giờ liên tục như Pokemon Go, không có gì khó chịu hơn việc ứng dụng này ngốn pin chỉ sau vài giờ. Đó là lý do phiên bản Pro thường được ưu tiên hơn so với bản tiêu chuẩn. Theo Apple, iPhone 13 Pro sẽ giúp người dùng xem video lên đến 22 giờ, nhiều hơn 3 giờ so với mẫu tiêu chuẩn. Nó cũng hứa hẹn cho thời lượng pin cao hơn so với iPhone 12 Pro năm ngoái, lên đến 1,5 giờ.

So với iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max có pin mạnh hơn, được đánh giá cho thời lượng phát video liên tục lên đến 28 giờ. Mặc dù đó rõ ràng là một yếu tố ấn tượng cần lưu ý nhưng nó ảnh hưởng đến tính di động của mọi người.

Về mặt này, iPhone 13 Pro có vẻ như là sản phẩm hoàn hảo, có hệ thống camera cải tiến và pin lớn hơn mà không cần phải cầm một chiếc iPhone 6,7 inch lớn và nặng. Nếu lo lắng thời lượng pin, tốt nhất người dùng nên xem xét mua gói pin MagSafe trong tương lai - vốn là phụ kiện tiện dụng để mang theo khi người dùng đi ra ngoài.

Trên hết, tại thị trường Việt Nam, giá khởi điểm của iPhone 13 Pro Max là 33,99 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng so với iPhone 13 Pro là 30,99 triệu đồng. Đây là một khoản chênh lệch đắt đỏ so với hai smartphone chưa có nhiều khác biệt quan trọng.

Nhìn chung, toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 13 trông giống như một bản nâng cấp tốt so với dòng iPhone 12. Và mặc dù hai mẫu Pro không quá khác biệt nhưng khi đã đặt mua phiên bản iPhone 13 Pro, người dùng hoàn toàn không cần phải hối hận.

