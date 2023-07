Vì sao có bức tranh người phụ nữ như đang cầm smartphone từ năm 1860?

Bức tranh cho thấy người phụ nữ dường như đang nắm chặt một chiếc smartphone trong hai tay khi nhìn xuống thiết bị. Nếu cô ấy đang cầm một chiếc iPhone, thì đó có thể là iPhone -147 Pro Max, còn nếu sử dụng điện thoại Pixel, đó sẽ là chiếc Pixel -156 Pro.

Bức tranh The Expected One thực tế mô tả người phụ nữ đang cầm sách cầu nguyện nhỏ trên tay.

Bức tranh và sự song song kỳ lạ của nó với cuộc sống hiện đại lần đầu tiên được phát hiện bởi nhiều ấn phẩm khác nhau cách đây nhiều năm, bao gồm cả Motherboard. Điều này được tiếp tục chia sẻ để mọi người có thể quan tâm đến việc smartphone đã tô màu cuộc sống của chúng ta ra sao, bao gồm cả bức tranh được hoàn thành hơn một thế kỷ trước.

Bức tranh của họa sĩ Ferdinand Georg Waldmüller có tên là The Expected One. Gerald Weinpolter, Giám đốc điều hành của cơ quan nghệ thuật austrian-paintings.at, nói với Motherboard nhiều năm trước rằng “Cô gái trong bức tranh Waldmüller này không sử dụng chiếc iPhone X mới của cô ấy mà đang đi đến nhà thờ với một cuốn sách cầu nguyện nhỏ trên tay”. Và chắc chắn, xem xét độ tuổi của tác phẩm nghệ thuật, điều đó hợp lý hơn nhiều so với việc nghĩ rằng một bức tranh từ năm 1860 vẽ về một người phụ nữ đang cầm smartphone trên tay.

Điều thú vị là khi bức tranh này lần đầu tiên xuất hiện, mọi người sẽ thấy đó thực sự là một người phụ nữ đang cầm một cuốn sách cầu nguyện trên tay. Nhưng với sự ra đời của các công nghệ mới, một thứ đơn giản như bức tranh vẽ một người phụ nữ trên cánh đồng cỏ cầm sách cầu nguyện cũng có thể mang lại một cách diễn giải mới. Và nếu vật phẩm trên tay cô gái quá dày, đó có lẽ là một điện thoại màn hình gập.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/vi-sao-co-buc-tranh-nguoi-phu-nu-nhu-dang-c...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/vi-sao-co-buc-tranh-nguoi-phu-nu-nhu-dang-cam-smartphone-tu-nam-1860-179691.html