Vì sao Apple cắt giảm sản lượng iPhone 13

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 16:30 PM (GMT+7)

Bloomberg cho biết sự thiếu hụt chip hiện đang ảnh hưởng đến dòng iPhone 13 của Apple.

Những người am hiểu về những gì đang diễn ra bên trong Apple nói rằng công ty sẽ cắt giảm mục tiêu sản xuất iPhone 13 trong năm nay lên tới 10 triệu chiếc, giảm xuống còn 80 triệu chiếc so với mục tiêu ban đầu là 90 triệu chiếc. Theo các nguồn giấu tên, cả Broadcom và Texas Instruments đều là những nhà sản xuất chip không thể cung cấp số lượng linh kiện mà họ đã hứa với Apple.

Texas Instruments cung cấp cho Apple chip trên màn hình - vốn là một loại chip đã trở nên khó tìm để cung cấp năng lượng cho các tấm nền OLED trên các mẫu iPhone. Trong khi đó, Broadcom sản xuất các thành phần không dây cho iPhone. Theo nguồn tin, thời gian nhà sản xuất đặt hàng chip để nhận được chúng hiện đã kéo dài đến mức kỷ lục 21,7 tuần so với gần 12 tuần cùng thời điểm năm ngoái.

Broadcom là công ty dựa vào các xưởng đúc độc lập như TSMC để sản xuất chất bán dẫn của mình. Trong khi đó, mặc dù Texas Instruments tự sản xuất một số chip nhưng họ cũng dựa vào TSMC để sản xuất một số thiết kế chip của mình. Điều này có nghĩa là cả hai đều phải tranh giành để có được chất bán dẫn của họ do TSMC sản xuất. Vì Apple là bên cuối của các thành phần này nên Apple là công ty đang phải gánh chịu sự thiếu hụt.

Trước đó, Apple đã có thể vượt qua mức tăng giá cao tới 20% do TSMC đưa ra do là khách hàng lớn nhất, tuy nhiên họ cũng không thoát được cảnh tăng giá với mức tăng 3% do sự thiếu hụt nguồn cung. Nhưng ngay cả khi Apple không bị nhiều ảnh hưởng bởi TSMC thì hãng vẫn gián tiếp trở thành nạn nhân của việc thiếu hụt trên khắp thế giới.

Một lần nữa, những nhà sản xuất xe hơi là nạn nhân rõ ràng nhất của sự thiếu hụt chip, những công ty đầu năm ngoái phát hiện ra rằng hoạt động kinh doanh xe hơi mới của họ bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch. Vì vậy, họ cắt giảm việc đặt hàng chip và khi nhu cầu về ô tô mới trở nên tốt hơn nhiều so với dự kiến, các nhà sản xuất ô tô đã tìm cách mua càng nhiều chip càng tốt. Sự thiếu hụt này có thể tiếp tục trong năm tới và có thể không cải thiện trong một thời gian.

Được biết, trong một số trường hợp, các đơn đặt hàng mới cho dòng iPhone 13 được thực hiện thông qua trang web của Apple sẽ không được giao cho đến tháng 11, và nếu người dùng muốn mua thiết bị mới của mình ngay tại Apple Store, họ sẽ không gặp may khi điện thoại hiện không có sẵn để nhận tại Apple Store. Và báo cáo mới từ Bloomberg càng cho thấy sự chậm trễ trong việc giao iPhone 13 của Apple kéo dài như thế nào.

