Tung thêm Moto E7, Motorola quyết chiến phân khúc giá rẻ

Thứ Tư, ngày 25/11/2020 13:30 PM (GMT+7)

Một vài tháng sau khi Moto E7 Plus ra mắt, Motorola đã chính thức công bố thêm Moto E7 để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc giá rẻ.

Moto E7 trông khá giống với Moto E7 Plus nhưng có cấu hình thấp hơn để tiết kiệm chi phí, nơi sản phẩm có giá chỉ 110 EUR (3 triệu đồng) ở châu Âu. Sự khác biệt giữa các phiên bản tiêu chuẩn và Plus là chip và pin khi E7 sử dụng chip MediaTek Helio G25 với 8 lõi Cortex-A53 và GPU IMG GE8320 tốc độ 650 MHz, còn bản Plus đi kèm chip Snapdragon 460 mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng nữa là cấu hình bộ nhớ khi bản tiêu chuẩn có RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB, giảm đi một nửa so với bản Plus.

Moto E7 đi kèm pin 4.000 mAh hứa hẹn cho thời gian sử dụng kéo dài 36 giờ, trong khi bộ sạc 10W sẽ giúp nhanh chóng nạp năng lượng cho pin. Phần màn hình của máy là IPS LCD 6,5 inch cho độ phân giải 720 x 1.600 pixel, đạt tỷ lệ hiển thị 20:9.

Ở mặt sau, điện thoại trang bị camera với cảm biến chính 48 MP có khẩu độ f/1.7 sáng và kích thước điểm ảnh 1,6 µm khi kích hoạt tính năng kết hợp điểm ảnh. Bên cạnh đó còn có camera macro 2 MP. Ở mặt trước là camera selfie 5 MP (f/2.2, 1,22 µm) đặt trong notch hình giọt nước.

Đáng buồn là chip bị giới hạn ở khả năng quay video 1080p tốc độ 30 khung hình/giây. Máy có thân bằng nhựa với bề dày 8,9mm và nặng 180 gram. Sản phẩm không có khả năng chống nước hoàn toàn mà chỉ đơn giản là chống văng nhờ lớp phủ chống thấm nước ở bên trong.

Moto E7 hỗ trợ kết nối 4G với các băng tần khác nhau cho các khu vực Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương/Trung Đông. Người dùng có thể mở rộng bộ nhớ trong qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Bên cạnh đó còn có các tính năng như cổng USB-C dưới jack cắm 3.5 mm, máy thu FM radio, Wi-Fi chuẩn n và Bluetooth 5.0, nhưng không hỗ trợ NFC. Máy cũng có đầu đọc dấu vân tay được nhúng ở mặt sau.

Moto E7 sẽ có mặt tại Châu Âu vào tháng 12 và cũng sẽ sớm có mặt ở các khu vực khác trong tương lai. Tùy thuộc vào khu vực, hộp bán lẻ sẽ bao gồm tai nghe và/hoặc vỏ bảo vệ.

