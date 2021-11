Tranh cãi "nảy lửa" giữa Apple và BMW về iPhone

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021

Hiện tại, Apple và BMW đang bất đồng về việc iPhone có thể gắn vào xe máy hay không.

Cách đây không lâu, Apple tuyên bố, rung động từ động cơ xe máy có thể làm hỏng camera của iPhone được gắn trên xe. Đây được xem là một lời cảnh báo cho các khách hàng và công ty sản xuất xe máy. Tuy nhiên, BMW vẫn tiếp tục công bố phụ kiện của mình - có tên ConnecterRide Cradle.

Giá đỡ điện thoại ConnecterRide Cradle.

ConnectedRide Cradle mới của BMW là giá đỡ điện thoại đa năng, có thể kết nối xe máy với điện thoại, cho phép giá đỡ này hiển thị các điều khiển và thông tin thời gian thực thông qua chức năng Đa điều khiển - Multi-Controller. Phụ kiện BMW tương thích với xe máy R 1200 GS của nhà sản xuất. Phụ kiện cũng được trang bị trên những chiếc xe đạp BMW cũ hơn với các tùy chọn phù hợp.

Tất nhiên, người dùng cũng có thể sử dụng phụ kiện điện thoại gắn trên xe đạp BMW mà không cần chức năng Multi-Controller. Giá đỡ có tính năng sạc không dây 7,5W Qi. Nếu điện thoại không hỗ trợ sạc không dây, phụ kiện cũng có tùy chọn sạc có dây qua USB-C. Sạc có dây đạt tối đa 1,5A. Phía BMW vẫn chưa công bố mức giá chính thức cho giá đỡ mới của mình.

Jalopnik báo cáo, trong trường hợp iPhone bị vỡ camera khi được gắn vào phụ kiện, không rõ là Apple sẽ phải chịu trách nhiệm với tư cách là nhà sản xuất điện thoại hay công ty sản xuất phụ kiện đó. Mặt khác, BMW không đề cập đến bất kỳ tính năng giảm rung tích hợp nào trên sản phẩm của hãng, điều này đồng nghĩa với việc camera trên điện thoại có thể bị hỏng do độ rung mạnh của động cơ.

ConnecterRide Cradle không có chức năng chống rung nên có thể làm hư hại camera trên iPhone.

ConnectedRide Cradle có thể vừa với các loại điện thoại có kích thước từ 5,12 x 2,58 inch đến 6,39 x 3,07 inch. Dưới đây là một số điện thoại tương thích với phụ kiện (theo BMW):

● Apple: iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

● Samsung: Galaxy A3, Galaxy A8, Galaxy A8 Plus, Galaxy A9, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 20 Ultra

● Huawei: P20, P30

● Google: Pixel 2 XL

● HTC: U11

