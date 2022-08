Top iPhone cũ đáng mua nhất năm 2022 cho iFan tiết kiệm

Dòng chip A với khả năng hoạt động bền bỉ và hỗ trợ cập nhật phần mềm iOS dài hạn chính là 2 lý do chính khiến iPhone giữ giá tốt hơn nhiều so với điện thoại Android. Và tất nhiên, giá bán iPhone cũ cũng cao hơn so với những smartphone Android ra mắt cùng năm.

Dưới đây là top 5 iPhone cũ người dùng nên tham khảo mua sắm trong năm nay.

Thực tế, iPhone 11 đang được giảm giá cực "khét" tại Việt Nam. Giá của iPhone 11 64GB mới hiện chỉ còn từ 10,5 triệu đồng. Và giá iPhone 11 cũ đang chạm mức không thể hấp dẫn hơn. Cho tới nay, đây vẫn là chiếc iPhone "quốc dân" được nhiều người yêu thích sở hữu.

Không chỉ có giá bán "mềm", điện thoại còn có hiệu năng mạnh mẽ (nhờ chip A13 Bionic), hỗ trợ cập nhật phần mềm trong khoảng 2 năm nữa và nhiều tuỳ chọn màu trẻ trung. Cặp camera sau 12MP cũng đem lại hình ảnh có độ sắc nét cao, quay video ổn định.

Nếu có khả năng tài chính tốt hơn, iPhone 12 cũ cũng là một gợi ý không tồi ở thời điểm này. Máy được cung cấp sức mạnh bởi chip A14 Bionic, dễ dàng "đè bẹp" nhiều điện thoại cao cấp Android hiện tại. Thiết kế của mẫu điện thoại cao cấp cũng xịn sò hơn với cạnh phẳng, màn hình OLED tiết kiệm pin hơn và lớp phủ Ceramic bền bỉ hơn đáng kể.

Những iFan yêu thích sử dụng iPhone cỡ lớn thì iPhone 11 Pro Max cũ sẽ là khoản đầu tư khá tiết kiệm. Mặc dù cùng sử dụng con chip như iPhone 11 nhưng sản phẩm có màn hình lớn hơn - 6,5 inch, thoải mái xem phim, chơi game, lướt web. Tất nhiên, điện thoại cũng có tuổi thọ pin dài hơn (viên pin dung lượng 3969 mAh), thêm camera tele 12MP, cho phép chụp ảnh zoom sắc nét hơn.

iPhone 12 Pro cũ có giá bán chênh lệch khá lớn so với iPhone 12 Pro mới. Và tất nhiên, sức mạnh hiệu năng của máy còn "trâu" hơn nhiều so với iPhone 12 với RAM 6GB. Thêm vào đó, chủ nhân của chúng có thể yên tâm sử dụng trong khoảng 4 năm. Thiết lập 3 camera sau 12MP của máy cũng cho ảnh chụp chất lượng top đầu thị trường với độ ổn định cao.

iPhone Xs Max cũ là lựa chọn mua iPhone cũ giá tốt nhất trong danh sách này. Sở hữu chiếc điện thoại này, người dùng vẫn được hưởng lợi từ con chip A12 Bionic, màn hình lớn 6,5 inch và thiết kế "tai thỏ" quen thuộc, mặt lưng kính sang trọng. Mặc dù khả năng nhiếp ảnh của cụm camera sau kép 12MP không quá ấn tượng nhưng vẫn không có nhiều cách biệt với iPhone 11.

