Top 5 smartphone "ăn khách" nhất năm 2023, tất cả đều là iPhone

iPhone 15 Pro Max dù ra mắt cuối quý III/2023, nhưng nhanh chóng trở thành smartphone bán chạy nhất trong cả năm 2023.

Sắp khép lại năm 2023, có hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã công bố tỉ trọng kinh doanh mảng smartphone. Cụ thể, theo báo cáo của Di Động Việt, doanh số tại hệ thống này đã tăng trưởng liên tục kể từ cuộc chiến giá tháng 5/2023. Doanh số trong 2 tháng đầu quý IV cao hơn gấp đôi so với quý III, và hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Nguyên nhân là do sức hút mạnh mẽ từ iPhone 15 series và các chương trình khuyến mãi, giảm giá, đặc biệt là chương trình Black Friday diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua. Đây cũng là hai yếu tố chính tạo nên bức tranh thị trường smartphone trong 2 tháng đầu quý IV”, bà Phùng Phương - đại diện truyền thông Di Động Việt chia sẻ.

Tỉ trọng của 5 dòng smartphone đóng góp doanh số lớn nhất trong năm 2023, tất cả đều là iPhone.

Về sức bán của các dòng điện thoại, Apple tiếp tục đóng góp phần lớn doanh số trong hai tháng đầu quý IV, với gần 60%. Theo thống kê, cả 5 sản phẩm bán chạy nhất đều là các sản phẩm của Apple, lần lượt là iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 13, iPhone 15 và iPhone 14 Pro Max.

Tiếp đến là các sản phẩm của Samsung chiếm hơn 25%. Nổi bật nhất là các flagship mới của Samsung, như Galaxy Z Flip5, Z Fold5 với mức giá đang giảm sâu hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Còn lại lần lượt là các sản phẩm của Xiaomi, Honor,… với doanh số chiếm khoảng 15%.

Đại diện FPT Shop thì cho biết, trong quý IV/2023, doanh thu smartphone tăng mạnh với mức 40% so với trung bình quý III. Có được kết quả này là đóng góp lớn của việc mở bán iPhone 15 series từ tháng 10. Còn các dòng smartphone của các hãng điện thoại khác thì gần như đi ngang và giảm nhẹ, vì các dòng sản phẩm mới chủ lực đều ra mắt trong quý III trước đó, như Galaxy Z Fold5/Flip5 từ Samsung.

Chia sẻ thêm về tình hình thị trường smartphone cuối năm, đại diện Di Động Việt cho biết, cuối năm là thời điểm mà các đại lý bán lẻ sẽ “chạy nước rút”, đua nhau tung ra các khuyến mãi, giảm giá, để kích cầu thị trường, thu hút người dùng, sau một thời gian dài chỉ có “rên xiết” và “thở” do ảnh hưởng bởi cuộc chiến giá rẻ và suy thoái kinh tế.

“Cuối năm sẽ là mùa mua sắm cao điểm nhất do nhu cầu mua sắm của người dùng tăng cao, kèm theo các chương trình khuyến mãi lớn như, sale ngày đôi 12/12, Noel, Tết Dương lịch… Cùng với việc thị trường smartphone đang dần hồi phục, chúng tôi kỳ vọng doanh số dịp cuối năm sẽ tiếp đà tăng trưởng từ 20 - 25% so với tháng trước, và tăng từ 30 - 50% so với cùng kỳ năm ngoái", bà Phương nhấn mạnh.

