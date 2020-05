Tầm giá 9 triệu, nên chọn Galaxy A71 hay Reno3?

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Samsung Galaxy A71 và Oppo Reno3 được xem là “kỳ phùng địch thủ” ở tầm giá 9 triệu hiện tại.

Hiện tại, những chiếc smartphone dưới 10 triệu đang là những lựa chọn vô cùng khôn ngoan. Bởi lẽ, chúng vẫn có sức mạnh khá, tích hợp đủ những chức năng của camera, tuổi thọ pin dài và thiết kế khá bắt mắt. Galaxy A71 và Oppo Reno3 là 2 trong số những điện thoại tầm giá 9 triệu đồng mà người dùng nên cân nhắc chọn mua.

Thiết kế và màn hình

Nếu chỉ so sánh về thiết kế, cả Reno3 và Galaxy A71 đều có những điểm nổi bật riêng. Nếu như A71 bắt trend với màn hình đục lỗ sang chảnh, thì Reno3 tạo dấu ấn với thiết kế liền mạch, thon gọn và khá chắc chắn.

Nhờ phong cách thiết kế tinh tế mà màn hình lớn – 6,7 inch của Galaxy A71 cũng bớt cồng kềnh hơn, mang lại trải nghiệm đã hơn khi chơi game hay xem phim. Trong khi đó, Reno3 chỉ có màn hình 6,4 inch bé hơn, vừa tay hơn. Cả hai thiết bị đều được tích hợp máy quét vân tay trong màn hình nên cũng hỗ trợ mở khóa và thanh toán tiện lợi.

Cùng có 3 tùy chọn màu: Bạc, Đen và Xanh dương nhưng thiết kế mặt lưng của Galaxy A71 bắt mắt với họa tiết hình kim cương, hiệu ứng chuyển màu cũng khá nhẹ nhàng và tinh tế. Trong khi đó, Reno3 cũng có thiết kế chuyển màu nhưng có phần mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, bố trí cụm 4 camera xếp hình chữ "L" trên chiếc Galaxy đang là xu hướng của năm, trong khi cụm camera sau xếp dọc của Oppo có phần hơi cũ với xu thế.

Hiệu năng

Galaxy A71 có thiết kế đẹp hơn hẳn.

Xét về sức mạnh hiệu năng, có vẻ như Galaxy A71 và Reno3 ngang tài ngang sức. Chúng được tích hợp chip xử lý Snapdragon 730 và Helio P90 cùng RAM 8GB; bộ nhớ trong 128GB. Đây cũng là lý do vì sao các game thủ có thể thoải mái “bung lụa” khi sở hữu hai thiết bị này. Cặp smartphone có thể chơi tốt các game di động hay xử lý ổn những ứng dụng nặng mà không sợ giật hay đơ tốt hơn so với những điện thoại tầm giá thấp hơn.

Camera

Nếu như cách đây 1 năm, dòng smartphone tầm giá 9 triệu mới chỉ quanh quẩn với thiết kế camera sau kép thì loạt điện thoại 9 triệu của năm nay đã thay đổi hoàn toàn với cụm 4 camera sau, mang đến không ít tiện ích. Và cả Galaxy A71 và Oppo Reno3 đều là 2 trong số đó.

Reno3 có camera sau dọc.

Cùng được tích hợp cụm 4 camera sau nhưng Galaxy A71 được tích hợp cảm biến có độ phân giải lớn: 64MP + 12MP + 5MP + 5MP; Trong khi Reno3 cũng sở hữu cụm camera 4 cảm biến 48MP + 13MP + 8MP + 2MP. Cả hai smartphone này đều mang tới những khả năng chụp ảnh giống nhau: chụp ảnh chân dung, ảnh góc rộng, ảnh cận cảnh mà không phải smartphone nào cùng phân khúc cũng làm được.

Reno3 có thế mạnh với camera selfie 44MP.

Về camera selfie, thế mạnh lại nghiêng về Reno3 với cảm biến có độ phân giải lên tới 44MP – cao nhất trên thị trường smartphone hiện nay. Do đó, người dùng có thể tự tin chụp những bức hình tự sướng sắc nét nhất, đẹp nhất ngay cả vào ban đêm. Ngược lại, camera trước của Galaxy A71 chỉ có cảm biến 32MP nhưng chất lượng chụp ảnh cũng thuộc vào loại tốt trên thị trường.

So sánh về tuổi thọ pin

Galaxy A71 có pin 4500 mAh.

So sánh về dung lượng pin, Reno3 có phần "đuối" hơn vì chỉ được tích hợp thỏi pin 4025 mAh, ít hơn nhiều so với Galaxy A71 (pin 4500 mAh). Ngoài ra, điện thoại của Oppo chỉ có khả năng sạc nhanh VOOC 3.0 với công suất 20W, chậm hơn một chút so với khả năng sạc nhanh 25W của sản phẩm “đối thủ”.

Tạm kết

Reno3 đã cho phép đặt trước.

Hiện tại, giá bán của Reno3 khi “lên kệ” là 8,49 triệu đồng còn Galaxy A71 vào khoảng 9,79 triệu đồng. Đây được xem là mấu chốt của vấn đề khi số tiền chênh lệch giữa hai thiết bị lên tới hơn 1 triệu đồng, trong khi hiệu năng, trang bị tương đối giống nhau. Nếu Galaxy A71 nhỉnh hơn về cụm camera chính thì Reno3 lại phù hợp với những ai thích “sống ảo”.

Chọn Galaxy A71 hay Reno3? Bạn sẽ chọn Galaxy A71 hay Reno3? Oppo Reno3 Galaxy A71 Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: http://danviet.vn/tam-gia-9-trieu-nen-chon-galaxy-a71-hay-reno3-5020201959593255.htmNguồn: http://danviet.vn/tam-gia-9-trieu-nen-chon-galaxy-a71-hay-reno3-5020201959593255.htm