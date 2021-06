Sử dụng tủ lạnh sao cho tiết kiệm điện trong mùa hè?

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 15:00 PM (GMT+7)

Làm thế nào để sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo hoạt động tốt là điều mà rất nhiều người trong số chúng ta nghĩ đến.

Sử dụng tủ lạnh như thế nào để tiết kiệm điện là vấn đề mà hầu hết các gia đình đều quan tâm, bởi tủ lạnh sẽ thường xuyên đường cắm điện. Trong thực tế, nếu sử dụng đúng cách, thiết bị điện tử này không tiêu tốn quá nhiều điện năng. Một trong những điều quan trọng mà người dùng phải lưu ý khi sử dụng tủ lạnh để tiết kiệm điện nhưng vẫn đảm bảo hoạt động tốt đó là điều chỉnh hai mức nhiệt độ bình thường của ngăn đá và ngăn mát.

Điều chỉnh cấp độ làm mát phù hợp cho máy lạnh

Các dòng tủ lạnh hiện nay đều được thiết lập nhiều cấp độ làm mát từ thấp đến cao. Càng cao thì tủ lạnh càng mát và ngược lại. Tùy theo tình hình thời tiết và số lượng thực phẩm trong tủ lạnh mà chúng ta có thể điều chỉnh mức nhiệt độ phù hợp. Ví dụ, vào mùa đông hãy để cấp độ thấp để thức ăn không bị đông cứng, còn trong mùa hè nóng nực thì ở cấp độ cao để thức ăn không bị hỏng.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho ngăn đá

Nên để nhiệt độ trong ngăn đá dưới 00C, trung bình khoảng -180C, để tủ lạnh sử dụng điện hợp lý và có thể bảo quản thực phẩm được lâu nhất. Người dùng cần biết rằng mức -180C là nhiệt mà vi khuẩn không thể phát triển được, đảm bảo sức khỏe cho chúng ta.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho ngăn mát

Có nhiều người nghĩ rằng ngăn mát tủ lạnh sẽ giữ được thực phẩm tốt hơn, tuy nhiên trong thực tế thì 00C là nhiệt độ thích hợp cho ngăn mát. Ở nhiệt độ này, người dùng có thể đựng nước ngọt, bánh kẹo, mỹ phẩm và cả đồ ăn không dùng hết mà muốn dùng sau. Đối với thực phẩm không thành phẩm, người dùng nên cho vào hộp nhôm đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, như vậy sẽ giúp thực phẩm được làm lạnh lâu hơn, tránh để thực phẩm bị ôi thiu, ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Và như đã nói với tiêu đề, ngoài việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, người dùng cũng nên kết hợp một số kinh nghiệm hữu ích để đảm bảo tủ lạnh của mình vừa tiết kiệm điện mà vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho gia đình. Dưới đây là những cách giúp tủ lạnh tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ làm việc.

- Vệ sinh dàn ngưng (đặt phía sau tủ lạnh) thường xuyên ít nhất 6 tháng/lần (hoặc 1 năm/lần) để tránh bụi bẩn, đảm bảo nhiệt thoát ra khỏi máy nén tốt hơn và giúp tủ lạnh tiêu tốn ít điện năng hơn.

- Đậy kín thực phẩm để trong tủ lạnh bởi điều này không chỉ giúp giữ thực phẩm tươi lâu hơn mà còn giúp máy nén hoạt động ít hơn (điều tiết lượng ẩm bên trong tủ lạnh).

- Không mở tủ lạnh quá lâu và thường xuyên.

- Cho đầy vào tủ lạnh để cân bằng nhiệt độ bên trong tủ lạnh vì thực phẩm nguội sẽ tự làm lạnh qua lại lẫn nhau. Nếu tủ lạnh không chứa nhiều đồ, người dùng có thể đặt thêm túi đá.

- Kiểm tra vành cửa (cánh cửa bên trong có nhiệm vụ ngăn nhiệt độ bên trong tủ lạnh rò rỉ ra bên ngoài khi đóng) thường xuyên. Nếu phát hiện đệm cửa bị cong hoặc rách, hãy nhanh chóng thay thế.

- Rã đông tủ lạnh định kỳ (đối với tủ lạnh đóng tuyết) bởi lớp tuyết dày trên 0,5cm sẽ cản trở luồng không khí lưu thông trong ngăn đá và giữa hơi ẩm của thực phẩm và gây tốn nhiều điện năng khi cần làm lạnh nhanh.

- Tắt chế độ làm đá tự động khi không sử dụng hoặc có nhiều đá trong hộp.

- Không cho thức ăn nóng vào tủ lạnh.

- Để tủ lạnh tránh xa khu vực có nhiệt độ cao, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Nguồn: http://danviet.vn/su-dung-tu-lanh-sao-cho-tiet-kiem-dien-trong-mua-he-502021176145836638.htm