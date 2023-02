Sony sắp tung “cực phẩm” đối đầu Galaxy S23

Theo các tin đồn, Xperia 1 V của Sony sẽ được ra mắt tại Triển lãm di động toàn cầu - MWC 2023 diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha) vào cuối tháng 2. Giờ đây, hình ảnh tin đồn của chiếc smartphone cao cấp này đã xuất hiện.

Hình ảnh tin đồn của Sony Xperia 1 V.

Nếu so sánh cụm camera của Xperia 1 V với Xperia 1 IV, camera ToF và cảm biến hồng ngoại RGB đã biến mất. Do đó, cụm camera sau sẽ còn ba cảm biến lớn (lớn hơn so với Xperia 1 IV), trong đó cảm biến thấp nhất chứa ống kính tiềm vọng. Đèn flash LED đã được di chuyển vào cụm camera thay vì nằm ngoài như phiên bản flagship năm ngoái.

Hình ảnh tin đồn của Sony Xperia 1 V cho thấy logo NFC nằm ở bên phải cụm camera sau nên nhiều khả năng sản phẩm bị rò rỉ là phiên bản quốc tế.

Sony Xperia 1 IV.

Theo nguồn tin trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), Sony Xperia 1 V sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 2 của Qualcomm với thiết kế mỏng nhất. Điều này có thể giúp máy trở thành thiết bị tích hợp chip Snapdragon 8 Gen 2 “hot” nhất hiện nay. “Siêu phẩm” này cũng sẵn sàng đụng độ với Galaxy S23 mới được trình làng của Samsung.

Nếu Xperia 1 V thực sự được công bố tại MWC, công chúng chỉ còn phải chờ đợi vài tuần nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về chiếc điện thoại cao cấp này trong các tin bài sau.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/sony-sap-tung-cuc-pham-oi-au-galaxy-s23-a592125.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/sony-sap-tung-cuc-pham-oi-au-galaxy-s23-a592125.html