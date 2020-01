Sốc: iPhone 11 đạt điểm nhiếp ảnh DxOMark gần bằng iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 vượt trội hơn cả iPhone XS Max trong thử nghiệm camera DxOMark, gần chạm tới iPhone 11 Pro Max.

Theo tin tức mới nhất, iPhone 11 nhận được số điểm camera tổng thể là 109 từ DxOMark, “đánh bại” iPhone XS Max ở cả hai hạng mục ảnh và video. Sản phẩm cũng dẫn trước “người tiền nhiệm” - iPhone XR. So với các flagship thế hệ hiện tại của Apple, điểm số video của điện thoại chỉ kém 1 điểm so với kết quả của iPhone 11 Pro Max do chúng cung cấp các tính năng giống hệt nhau và chất lượng hình ảnh tương đương.

iPhone 11 đạt điểm camera tổng thể khá cao.

Có thể đoán được, iPhone 11 sẽ thua iPhone 11 Pro một vài điểm vì thiếu camera tele. Do đó, chiếc iPhone có giá phải chăng này không có khả năng zoom và chụp ảnh chân dung chất lượng tương tự. Đây cũng là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt giữa iPhone 11 và iPhone 11 Pro khi chụp ảnh tĩnh.

Camera chính khẩu độ 26mm và ống kính siêu rộng (ultrawide) khẩu độ 13mm thực sự giúp iPhone 11 mang lại hiệu năng chụp ảnh gần như ngang ngửa với bộ đôi iPhone 11 Pro đắt tiền hơn. Nếu đặt hình ảnh của những mẫu iPhone này cạnh nhau, chúng về cơ bản là giống hệt nhau.

Điểm DxOMark về ảnh và video của iPhone 11.

Mặc dù iPhone 11 đã không lọt Top 10 smartphone đạt điểm DxOMark cao nhất nhưng vẫn vượt xa các mẫu smartphone cao cấp khác như Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 9 và Google Pixel 3. Trang web đánh giá không chấm điểm camera selfie nhưng với phần cứng giống cặp iPhone 11 Pro, iPhone 11 cũng có chất lượng tốt không kém.

