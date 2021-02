Số phận Huawei vẫn “u ám” dưới thời ông Joe Biden

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 09:00 AM (GMT+7)

Sự thay đổi trong cục diện chính trị Hoa Kỳ đã gây ra những gợn sóng qua tất cả các khía cạnh của đời sống và kinh doanh của đất nước.

Đặc biệt là những chính sách và quan điểm gây tranh cãi mà ông Donald Trump để lại, một số trong số đó đã được đảo ngược trong khi những chính sách khác vẫn còn. Điều này cũng mang đến cho một số công ty gần đây bị thêm vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ với hy vọng được “mở cửa”. Thật không may cho Huawei và các công ty Trung Quốc khác trong danh sách đó khi Bộ trưởng thương mại Mỹ do ông Joe Biden đề cử cho biết “không quan tâm đến việc thay đổi hiện trạng”.

Các công ty và tổ chức được thêm vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ thường do bị nghi ngờ hoặc có bằng chứng về việc có liên quan đến các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ hoặc các mục tiêu đặc biệt trái với các nguyên tắc của chính phủ nước này. Đối với Huawei, đó là cáo buộc về việc họ tham gia vào hoạt động gián điệp do nhà nước bảo trợ, với việc chính phủ Trung Quốc khai thác mạng lưới kinh doanh di động và mạng của công ty.

Nằm trong danh sách đen đó có nghĩa là các công ty Mỹ bị cấm xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào của Mỹ hoặc sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ cho các thực thể đó. Điều đó có nghĩa là Huawei đã mất quyền truy cập vào mọi thứ, từ các thành phần được sử dụng để sản xuất chip cho đến các ứng dụng và dịch vụ Play độc quyền của Google. Đương nhiên, một số hy vọng rằng Biden sẽ dỡ bỏ lệnh cấm này nhưng có thể không phải vậy.

Trả lời các câu hỏi từ các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện, Gina Raimondo, người được chọn làm người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ dưới sự quản lý của ông Biden, nói rằng bà không thấy có lý do gì để không đưa những thực thể đó vào các danh sách đen nhằm cấm các công ty Mỹ kinh doanh với các pháp nhân nước ngoài trong năng lực này hay năng lực khác.

Bắc Kinh đương nhiên không hài lòng với thông tin này, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các chính sách sẽ không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ của Biden. Chỉ là hiện tại, Huawei, SMIC, ZTE và những công ty khác vẫn còn nín thở chờ cánh tay giải cứu của tân tổng thống Mỹ.

