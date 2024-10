Sở hữu iPhone quyết định sự thành công của cuộc hẹn hò?

Cuộc khảo sát mới nhất do All About Cookies thực hiện cho thấy iPhone không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn có thể “quyết định” sự hấp dẫn của người dùng trong mắt nửa bên kia cuộc hẹn hò.

Nhiều người quan tâm đến việc đối tác bên kia có dùng iPhone để nhắn tin hay không.

Hiện tượng “bong bóng màu xanh lam” và “bong bóng màu xanh lá cây” giữa người dùng iPhone và Android đang trở thành một chủ đề nóng. Mặc dù Google đã cải thiện khả năng tương thích của tin nhắn giữa hai hệ điều hành này thông qua RCS, nhưng sự phân biệt vẫn tồn tại.

Đặc biệt, cuộc khảo sát với 1.000 người lớn cho thấy 23% người dùng iPhone cảm thấy chán nản khi nhận tin nhắn từ nửa bên kia của một cuộc hẹn hò dưới dạng bong bóng màu xanh lá cây. Đặc biệt, 31% nam giới và 16% phụ nữ coi việc sử dụng điện thoại không phải của Apple là một “trở ngại” trong mối quan hệ.

Dữ liệu từ Piper Sandler cũng cho thấy xu hướng này đang gia tăng trong giới thanh thiếu niên, với 87% thanh thiếu niên sở hữu iPhone, trong khi số lượng người dùng Android gần như đứng cuối bảng. Vậy còn những người dùng Android thì sao? Họ có cảm thấy bị phân biệt trong thế giới hẹn hò này không?

Nhiều người dùng Android cảm thấy bị chế giễu khi tham gia cuộc hẹn hò với người dùng iPhone.

Hơn một nửa số người dùng Android cảm thấy bị chế giễu vì dùng hệ điều hành này

Kết quả khảo sát cho thấy 52% người tham gia cho biết họ cảm thấy bị người dùng iPhone “chế giễu”, trong khi 36% cho rằng họ bị “đánh giá tiêu cực” và 26% cảm thấy “xấu hổ” về thiết bị Android của mình.

Điều đáng chú ý là áp lực xã hội cũng đang gia tăng khi 30% người dùng Android cân nhắc việc chuyển sang iPhone do ảnh hưởng từ bạn bè và đồng nghiệp. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sự khác biệt trong trải nghiệm nhắn tin, đặc biệt là giữa iMessage và RCS khi mà nhắn tin RCS dường như vẫn không đủ sức hấp dẫn ngay cả khi được iOS 18 hỗ trợ.

Mặc dù RCS đã hỗ trợ trên iOS 18 nhưng cũng chưa giúp được nhiều.

Trong bối cảnh hẹn hò, sự phân biệt giữa hai hệ điều hành này dường như đã được giải quyết phần nào trên các nền tảng nhắn tin khác. Cuộc khảo sát cho thấy người dùng iPhone và Android đều ủng hộ việc tạo ra một “sân chơi bình đẳng”, điều này có thể đạt được thông qua việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin như Zalo, WhatsApp, Messenger,…

Cụ thể, 42% người tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng chuyển sang ứng dụng của bên thứ ba để có thể giao tiếp với những người không sử dụng iPhone. Điều này mang lại hy vọng về việc cân bằng mối quan hệ và tình bạn, bất chấp sự khác biệt về thiết bị mà mỗi người sở hữu.

Với kết quả nói trên, không bất ngờ khi nhiều người đã chỉ trích Apple khi cho rằng công ty này đang “hủy hoại mối quan hệ” giữa người dùng vì sự phân chia giữa các nền tảng. Điều này bắt nguồn từ sự không tương thích giữa các ứng dụng nhắn tin mặc định, dẫn đến việc mất thông tin trong quá trình giao tiếp. Các vấn đề phổ biến nhất xảy ra khi tin nhắn từ iPhone sang Android không thể được giải mã, thường là do việc sử dụng biểu tượng cảm xúc, nhãn dán hoặc Memoji. Khi nội dung không tương thích với Android, người nhận chỉ nhận được một hình vuông nhỏ, biểu thị rằng không có phần giải thích cho nội dung đó.

