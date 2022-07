Smartphone Blockchain có gì khiến fan đổ rần rần?

Hầu hết các chuyên gia đều đồng thuận về việc ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang rất cần sự đột phá. Ngoài smartphone màn hình gập lại, thị trường có rất ít sự đổi mới và sự khác biệt tính năng trong những năm gần đây. Vì vậy, khi một công ty khởi nghiệp trẻ thông báo đang chế tạo một chiếc điện thoại thông minh thách thức hiện trạng đó, các chuyên gia công nghệ rất phấn khích.

Smartphone Blockchain khiến công chúng khá tò mò.

Đó là chiếc smartphone có tên OSOM OV1 tập trung vào quyền riêng tư. OSOM là một công ty khởi nghiệp mới được thành lập bởi các nhân viên cũ của Essential.

Hiện tại OSOM OV1 đã bị trì hoãn đến đầu năm 2023. Thiết bị này có các thông số kỹ thuật cao cấp, với mức giá 1.000 USD (tương đương 23,25 triệu đồng) hợp lý. Tuy nhiên, OSOM không còn tiếp thị OV1 như một sản phẩm của riêng mình. Thay vào đó, công ty đã hợp tác với Solana, một công ty blockchain.

Solana Saga hứa hẹn sẽ mang tới các “chức năng và tính năng độc đáo được tích hợp chặt chẽ với chuỗi khối Solana”. Đây chắc chắn là một bước ngoặt lớn so với mục tiêu ban đầu của OSOM là chỉ cung cấp một điện thoại thông minh Android tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật.

Solana Saga mang tới điều gì?

Thực tế, Solana Saga không mang tới nhiều khác biệt so với các điện thoại thông minh blockchain/ tiền điện tử thích hợp trước đây.

Công ty cũng đã công bố một bộ phát triển phần mềm có tên là Solana Mobile Stack. Chúng cung cấp cho các nhà phát triển Android các công cụ cần thiết để xây dựng các ứng dụng Web3 và ví tiền điện tử an toàn.

Smartphone Blockchain Saga sẽ ra mắt vào năm 2023.

Solana Mobile Stack sẽ được cài đặt sẵn trên mọi Solana Saga, cho phép người dùng lưu trữ các khóa ví tiền điện tử trong một vùng bảo mật trên thiết bị. Đáng chú ý, đây là cơ chế bảo mật tương tự như các điện thoại Android khác sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như dấu vân tay.

Nhưng liệu người dùng tiền điện tử bình thường có cần smartphone blockchain chuyên dụng cho các giao dịch đơn giản không? Người dùng hiện tại đã có thể sử dụng các ứng dụng phi tập trung (dApp) trên bất kỳ thiết bị Android nào, sở hữu NFT bằng ví phần mềm và thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử thông qua trình duyệt web.

Phía Solana tuyên bố sẽ làm được những gì Google và Apple chưa làm được - đưa toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm tiền điện tử trực tiếp vào phần mềm của điện thoại.

Tại sao điện thoại thông minh blockchain không có ý nghĩa?

Dễ thấy, nhu cầu về smartphone blockchain đã không tăng kể từ năm 2018 khi HTC Exodus xuất hiện. Giờ đây, Web3 và NFT đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều người tin rằng thị trường đang tràn ngập các nền tảng nửa vời và lỗi, hoặc tệ hơn, các dự án hoàn toàn lừa đảo. Và Solana cũng không thoát khỏi những tranh cãi.

Ảnh minh hoạ.

Trong vài tháng qua, chuỗi khối Solana đã bị mất mạng nhiều lần do nhiều trục trặc phần mềm, khiến người dùng không thể giao dịch trong 18 giờ. Đối với nhiều người, sức hấp dẫn của công nghệ blockchain phụ thuộc vào tính minh bạch, độ tin cậy và phân cấp. Cho đến nay, Solana vẫn chưa thành công trên những mặt trận này và đã hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích.

Do đó, thật khó để thấy một kịch bản Solana Saga thành công hơn các điện thoại thông minh cùng tầm giá. Dòng Galaxy S22 không chỉ cạnh tranh trong cùng một mức giá mà còn cung cấp Kho khóa Blockchain lâu đời của Samsung. Chúng cho phép bạn lưu trữ an toàn tiền điện tử và giao diện với các ứng dụng phi tập trung, không quá xa so với các chiêu trò quảng cáo của Solana. Hơn thế nữa, người dùng sẽ không bị ràng buộc với Solana hoặc bất kỳ chuỗi khối cụ thể nào.

Nguồn: http://danviet.vn/smartphone-blockchain-co-gi-khien-fan-do-ran-ran-5020222755927569.htm