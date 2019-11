Sau gần 20 năm, tỷ phú Bill Gates vẫn “hậm hực” với chính phủ Mỹ

Người sáng lập Microsoft than vãn đã bỏ lỡ cơ hội thống trị thị trường smartphone do điều tra chống độc quyền.

Ông Gates tin rằng Microsoft sẽ thống trị thế giới smartphone nếu không phải đối diện với một cuộc điều tra chống độc quyền mà họ phải đối mặt vào đầu những năm 2000. Điều này được ông đưa ra trong bài phát biểu tại hội nghị DealBook do The New York Times tổ chức, nơi Gates cho biết ông đã quá mất tập trung vào vụ việc phát triển để đưa Windows Mobile lên một thiết bị Motorola chỉ trong 3 tháng.

Microsoft thống trị thị trường smartphone trong phần đầu của thập kỷ với Windows Mobile, nhưng lợi thế này bị hạn chế bởi thực tế thị trường cho các thiết bị như vậy rất nhỏ. Trong khi đó, Motorola là nhà sản xuất thiết bị lớn trong giai đoạn này, có nghĩa là Windows Mobile có thể đã đạt được lực kéo đáng kể trên thị trường, làm hạn chế cơ hội mà Google có thể nắm bắt với Android.

Liên quan đến vụ kiện chống độc quyền trong quá khứ, đó là điều không tốt cho Microsoft. Điều này khiến công ty không thể tập trung tạo hệ điều hành di động và nhờ vậy mà Android đã thay thế Windows Mobile như ngày nay. Các thiết bị Android được ra mắt vào cuối những năm 2000 và lấp đầy khoảng trống mà Microsoft để lại cho một hệ điều hành không phải của Apple. Android đã trở thành một hệ điều hành hiệu quả cho smartphone.

Đây không phải là lần đầu tiên Gates phát biểu về sự thất bại của Microsoft trước Android. Trước đó, ông Gates cho biết việc để thua Android là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông, điều mà ông nói “Microsoft đã đánh mất 400 tỷ USD”.

Giờ đây, điều Microsoft có thể làm với smartphone chính là bắt tay với iOS và Android để tung ra các ứng dụng dành cho người tiêu dùng, như Office 365…. Thậm chí, Microsoft gần đây đã giới thiệu chiếc Surface Duo chạy Android.