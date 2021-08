Sắp có điện thoại JioPhone Next cho người dùng phổ thông

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 16:30 PM (GMT+7)

Mới đây, các thông số kỹ thuật của chiếc smartphone giá rẻ JioPhone Next đã bị rò rỉ với chip tầm trung, thiết kế đơn giản.

Hai tháng trước, tập đoàn Reliance của Ấn Độ đã công bố JioPhone Next - một chiếc điện thoại giá rẻ với sự hợp tác cùng Google. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 10/9 và hứa hẹn sẽ trở thành điện thoại giá phải chăng nhất ở Ấn Độ khi được bán ra.

Và mới đây, nguồn tin đến từ XDA đã tiết lộ các thông số kỹ thuật chính của Next trên mạng xã hội Twitter. Điện thoại sẽ đi kèm với màn hình có độ phân giải 1440x720 pixel và bộ vi xử lý Snapdragon 215 của Qualcomm (cũng có trên Nokia 1.4) cùng với RAM 2GB.

JioPhone Next sẽ là chiếc điện thoại giá rẻ sắp tới của Google.

Khả năng nhiếp ảnh của JioPhone Next khá khiêm tốn: camera selfie có độ phân giải 8MP trong khi camera sau đơn chứa cảm biến OmniVision OV13B10 13MP. Nhìn chung, chúng cung cấp khả năng chụp ảnh đơn giản, chất lượng ảnh trung bình cho người dùng phổ thông.

Về phần mềm, chiếc smartphone giá rẻ này sẽ chạy hệ điều hành Android 11 (Go Edition). Thiết bị cũng đi kèm với các ứng dụng Google Camera Go và Duo Go. Giới công nghệ đang rất tò mò về việc Google có tích hợp cho JioPhone Next các tối ưu hóa độc quyền khác hay không.

