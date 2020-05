Realme bùng nổ với smartphone giá siêu rẻ 2,61 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

Realme Narzo 10 đắt hơn một chút so với Narzo 10A cùng giá bán chỉ từ 2,61 triệu đồng. Chúng tập trung vào thiết kế, máy ảnh và hiệu suất.

Công ty con của OPPO vừa cho ra mắt Narzo 10A có RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB và giá bán khoảng 2,61 triệu đồng. Trong khi đó Narzo 10 có RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128 GB và giá bán khoảng 3,7 triệu đồng.

Narzo 10 đi kèm với thông số kỹ thuật tốt hơn khi so sánh với Narzo 10A. Chiếc smartphone này có thiết kế tuyệt đẹp khá giống với phiên bản đặc biệt Realme X Onion và Garlic. Sản phẩm có hai màu tuyệt đẹp That Green và That White.

Narzo 10 được trang bị chip MediaTek Helio G80, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Sản phẩm sở hữu thiết lập 4 camera 48 MP (bao gồm ống kính siêu rộng, macro, chân dung và trắng đen), camera trước 16 MP và pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 18W.

Ở mặt trước điện thoại đi kèm notch nhỏ và được công ty nói là “nhỏ hơn nhiều so với notch giọt sương” có trên một số điện thoại Realme đã ra mắt trước đó. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc ngược và Type-C.

Đối với Realme Narzo 10A, sản phẩm cũng có thiết kế mới với logo Realme lớn. Điện thoại có hai mài So Blue và So White. Máy có màn hình 6,5 inch với tỷ lệ khung hình 20:9 và notch nhỏ (nhỏ hơn 30% so với notch giọt nước).

Ngoài ra, Realme Narzo 10A còn đi kèm chip MediaTek Helio G70, pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc ngược (yêu cầu cáp OTG) cùng 3 camera 12 MP (bao gồm ống kính chính, chân dung và macro). Máy có camera selfie 5 MP (hỗ trợ chụp ảnh selfie chân dung), ba khe cắm thẻ (2 SIM + thẻ nhớ microSD) và hỗ trợ quét dấu vân tay.

Nguồn: http://danviet.vn/realme-bung-no-voi-smartphone-gia-sieu-re-261-trieu-dong-50202012585938867.htmNguồn: http://danviet.vn/realme-bung-no-voi-smartphone-gia-sieu-re-261-trieu-dong-50202012585938867.htm