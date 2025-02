Ra mắt Motorola Razr Plus Paris Hilton màu hồng cực đẹp

Giờ đây, Motorola đã quyết định mang đến cho người hâm mộ một sản phẩm khác biệt - một phiên bản giới hạn của Razr Plus hiện tại (2024) hợp tác với Paris Hilton - ngôi sao truyền hình thực tế, doanh nhân, người mẫu và ca sĩ người Mỹ.

Razr Plus Paris Hilton Edition.

Motorola Razr Plus Paris Hilton Edition đã được bán ra với số lượng giới hạn bắt đầu từ ngày 13/2 trên trang web chính thức của Motorola. Mức giá của sản phẩm là 1.199,99 USD (tương đương 30,6 triệu đồng) - đắt hơn một chút so với Razr Plus (2024) tiêu chuẩn (có giá 999 USD - 25,5 triệu đồng).

Razr Plus Paris Hilton Edition có màu hồng đậm với mặt lưng da nhân tạo. Phiên bản này được trang trí bằng phong cách đặc trưng của nữ ca sĩ, có chữ ký và cụm từ nổi tiếng "That's Hot" được khắc trên bản lề. Thêm nữa, sản phẩm cũng đi kèm một hộp đựng tùy chỉnh và hai tùy chọn dây đeo - một phiên bản dây da nhân tạo màu hồng và một phiên bản có dây đeo lấp lánh, quyến rũ.

Razr Plus Paris Hilton Edition.

Thêm vào đó, điện thoại phiên bản giới hạn được tải sẵn 10 nhạc chuông và âm thanh thông báo độc quyền của Paris Hilton cùng với 13 hình nền yêu thích của cô. Mỗi chiếc smartphone đều được bọc trong một chiếc túi được thiết kế riêng, hoàn chỉnh với một thông điệp được cá nhân hóa từ chính Paris - biến chúng trở thành một món đồ sưu tầm đắt giá.

Ở bên trong, phần cứng của điện thoại vẫn giữ nguyên: màn hình ngoài 4 inch và màn hình gập bên trong 6,9 inch, chip xử lý Snapdragon 8s Gen 3, camera chính 50MP kết hợp với camera tele 50MP zoom 2x.

Nhìn chung, Razr Plus (2024) là điện thoại nắp gập hoàn hảo cho nhiều người, đặc biệt là với những ai hâm mộ Paris Hilton hoặc làm quà tặng dịp Valentine.

Danh ca Paris Hilton.

Trước đó, Motorola đã từng hợp tác với Dolce & Gabbana vào năm 2005, phát hành phiên bản giới hạn Razr V3 màu vàng với chỉ 1.000 chiếc.

Sắp tới, Motorola Razr Plus (2025) sẽ ra mắt. Dự kiến, sản phẩm sẽ có thiết kế quen thuộc, đi kèm chip Snapdragon 8 Elite.