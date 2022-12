Ra mắt máy tính SingPC M22Vi382-W và M22V380-W đa tiện ích

Thời gian gần đây, các thiết bị AIO (All In One) đang dần trở thành một trào lưu trong thế giới sản phẩm CNTT. Với màn hình AIO, tất cả các thành phần của case CPU như mainboard, RAM, ổ cứng,… đều được tích hợp trên một màn hình.

Máy tính AIO SingPC M22V380-W.

Màn hình All in one có thể hoạt động như laptop nhưng vẫn có hiệu năng cao như chiếc PC truyền thống và có giá khá hợp lý. Mới đây, thương hiệu máy tính Silicom Group đã tung ra loạt máy tính all-in-one dành cho sinh viên và dân văn phòng - SingPC M22Vi382-W và M22V380-W.

Thiết kế gọn, bền bỉ

Về thiết kế, cả 2 màn hình đều khá giống nhau với kiểu dáng gọn gàng, tiện lợi, chân đế kim loại chắc chắn. Màn hình đều có kích cỡ 21.5 inch, độ phân giải Full HD, độ sáng 250 nit nên cho hình ảnh sáng rõ, sống động.

Thiết kế vừa bền bỉ, vừa tinh tế.

Thêm vào đó, trọng lượng của 2 màn hình đều chỉ khoảng 4kg, không quá cồng kềnh. Hệ thống chân đế được thiết kế theo hướng tinh giản nhưng vẫn bền vững. Về tổng thể, SingPC M22Vi382-W và M22V380-W khá hiện đại, tinh tế hơn nhiều so với máy tính để bàn bình thường.

Hiệu năng

Do có giá bán phải chăng nên nhà sản xuất tích hợp cho sản phẩm của mình CPU Intel hiệu năng khoẻ: SingPC M22V380-W có chip Core i3-380M với tốc độ tối đa 3,2 GHz trong khi SingPC M22Vi382-W chạy chip Intel Core i3-10100 với tốc độ lên tới 3,6 GHz – khá ổn so với mặt bằng chung.

Thêm vào đó, chúng cùng được trang bị sẵn bộ nhớ RAM 8GB. Sự khác nhau giữa 2 phiên bản là SingPC M22Vi382-W hỗ trợ chuẩn bộ nhớ DDR4 và hỗ trợ mở rộng lên tới 64GB, tích hợp ổ SSD 256GB trong khi phiên bản còn lại chỉ hỗ trợ RAM chuẩn DDR3L cũ hơn, không hỗ trợ mở rộng và chỉ có ổ SSD 128GB nhỏ hơn.

Màn hình sáng và hiển thị sống động.

Với cấu hình như trên, cặp sản phẩm AIO của SingPC đều xử lý tốt các nhiệm vụ cơ bản, thậm chí chơi tốt các tựa game có đồ hoạ không quá phức tạp.

Để hỗ trợ gọi video trực tuyến, 2 màn hình cũng được tích hợp Webcam độ phân giải cao 3.1 Megapixel kèm với Micro. Độ phân giải này tốt hơn nhiều máy tính xách tay và đem lại chất lượng khá ổn.

Thiết kế mặt sau của 2 máy tính AIO SingPC.

Là một sản phẩm AIO nên cặp màn hình cũng có sẵn 2 loa công suất 6W (2x3W), đem lại âm thanh to và rõ ràng hơn nhiều so với loa máy tính xách tay thông thường. Tất cả cho trải nghiệm âm thanh – hình ảnh ở mức khá tốt.

Phần mềm

Về phần mềm, 2 sản phẩm được cài sẵn hệ điều hành Windows Bản Quyền và Office Bản quyền đến từ Microsoft. Cụ thể hơn, SingPC M22V380-W được cài đặt Windows 10 Pro trong khi SingPC M22Vi382-W được cài đặt sẵn Windows 11 Pro mới thơn.

Webcam hỗ trợ gọi video.

Do đó, người dùng sẽ được hưởng lợi từ các ứng dụng tiện ích bản quyền, không mất thêm chi phí cài đặt hệ điều hành.

Giá bán

Hiện tại, màn hình SingPC M22Vi382-W và SingPC M22V380-W đều có mặt tại Việt Nam với giá bán đề nghị lần lượt là 13,45 triệu đồng và 8,29 triệu đồng. Theo nhà sản xuất, cả 2 mẫu máy tính để bàn AIO đều được hưởng gói bảo hành 2 năm. Do đó, 2 màn hình khá phù hợp với nhiều người dùng phổ thông như học sinh, sinh viên, dân văn phòng.

