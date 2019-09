Pixel 4 cần 6 điều này để “đạp đổ” iPhone 11 và Galaxy S10

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 13:30 PM (GMT+7)

Để vượt qua iPhone 11 và Galaxy S10, Pixel 4 cần có sức mạnh bứt phá về công nghệ, đặc biệt là camera.

Vào ngày 15/10, Google sẽ chính thức giới thiệu Pixel 4 và Pixel 4 XL. Đây là cơ hội của Google để thể hiện sức mạnh, đặc biệt là khi Apple đã công bố các thiết bị cầm tay iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max cho năm 2019 và Samsung đang bán các phiên bản điện thoại Galaxy S10 và Galaxy Note 10.

Pixel 3 năm ngoái.

Bởi vì Pixel 4 sẽ đóng vai trò là sản phẩm chủ chốt của Google trên hệ điều hành Android, cũng là hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới nên điện thoại phải vượt lên trên các “đối thủ”. Nhưng đây rõ ràng là sự cạnh tranh rất khốc liệt - iPhone 11 có camera tuyệt vời với ống kính góc rộng siêu nét mới và Galaxy S10 được tích hợp nhiều tính năng hữu ích như thời lượng pin dài và sạc hai vật liệu.

Vì thế, đây là những tính năng mà Pixel 4 phải có để trở thành “siêu phẩm”:

1. Chụp cảnh đêm tốt hơn

Một trong những tính năng hấp dẫn nhất của Pixel 3 là chế độ Night Sight. Với chế độ này, camera thực sự mang lại cảm giác giống ma thuật - có thể làm sáng và chụp những bức ảnh rõ nét trong một số cảnh mờ nhất và tối nhất.

Ảnh chụp đêm xuất sắc của Pixel 3.

Mặc dù chế độ này vẫn còn ấn tượng nhưng các nhà sản xuất điện thoại khác đã bắt đầu theo kịp. OnePlus 7 Pro có chế độ Nightscape riêng, giúp chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn Pixel. Apple cũng nhảy vào cuộc chơi, thêm Chế độ ban đêm – Night Mode vào bộ ba điện thoại iPhone 11 của mình.

Nếu Google không cải thiện Night Sight, hãng này ngay lập tức sẽ chậm chân. Theo các hình ảnh rò rỉ, Google sẽ trang bị cho Pixel 4 nhiều camera phía sau, vì vậy có lẽ sẽ cải thiện Night Sight.

2. Quay video tốt hơn

Như đã đề cập ở trên, cách Pixel 3 xử lý ảnh cho ảnh tĩnh rất tốt. Nhưng khi nói đến sức mạnh video, Pixel lại yếu thế hơn. Trong quá trình quay video giữa Pixel 3 và iPhone XR và iPhone XS, iPhone của Apple đã “đánh bại” nó.

Trong điều kiện ánh sáng yếu, Pixel 3 cũng không duy trì tiêu cự và sự chuyển tiếp giữa các mức phơi sáng khác nhau không được mượt mà. Điều đó có nghĩa là video được quay trong bóng tối, ví dụ như quán bar hoặc tại buổi hòa nhạc, iPhone sẽ đem lại kết quả mãn nhãn hơn. Hệ thống ổn định video hợp nhất của Pixel 3 có thể trông mượt hơn nhưng hiệu ứng giống như Jell-O sẽ khiến hình ảnh không tự nhiên.

So sánh ảnh chụp tối giữa Pixel 3 và iPhone XS.

Để quay chậm, Pixel 3 chỉ có thể quay ở chất lượng 720p và quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình / giây. Tuy nhiên, iPhone có thể quay chuyển động chậm ở chất lượng 1080p (mang lại video sắc nét hơn) và video 4K ở tốc độ 60fps (mượt hơn). Và trong thử thách ghi âm thanh nổi, âm thanh trên iPhone 2018 cũng phong phú và đầy đủ hơn.

Nếu Pixel 4 muốn duy trì khả năng cạnh tranh với iPhone, nó cần phải nâng chất lượng quay video. Điều này có nghĩa là máy phải cải thiện chất lượng âm thanh, khả năng quay video ở điều kiện ánh sáng yếu và tăng các tùy chọn độ phân giải và tốc độ khung hình.

3. Thêm bộ nhớ trong

Google cung cấp bộ nhớ Google Photos không giới hạn ở độ phân giải gốc cho chủ sở hữu Pixel nhưng Pixel 4 vẫn nên đi kèm với nhiều bộ nhớ trong hơn. Điện thoại Pixel năm ngoái chỉ có 2 phiên bản bộ nhớ 64 GB và 128 GB, không có tùy chọn để mở rộng.

Trong thời đại có rất nhiều trò chơi và ứng dụng chuyên sâu về đồ họa và mọi người đang chụp hàng tấn ảnh và quay video (đôi khi ở 4K!), việc có thêm bộ nhớ trở nên rất cần thiết. Đặc biệt là vì không phải ai cũng thoải mái lưu nội dung của mình vào bộ nhớ đám mây. Nếu muốn đi trước Apple và cạnh tranh với Samsung, OnePlus và Motorola thì Google cần phải tăng bộ nhớ trong của Pixel 4 hoặc thêm bộ nhớ mở rộng.

4. Bảo mật khuôn mặt

Hệ thống mở khóa bằng khuôn mặt của Pixel 4 sẽ "giao chiến" với Face ID của iPhone.

Mặc dù Google đã giới thiệu công cụ nhận dạng khuôn mặt của Pixel 4 trong video quảng cáo nhưng giới công nghệ vẫn không biết nhiều về tính năng này. Nếu Google muốn cạnh tranh với Face ID của Apple, tính năng này cần được bảo mật cao nhất.

5. Thời lượng pin dài để cạnh tranh với Galaxy S10

Pixel 3 và Pixel 3 XL năm ngoái kéo dài trung bình lần lượt là 15 giờ và 16 giờ 49 phút trong các bài kiểm tra pin khi phát lại video liên tục ở chế độ Máy bay. Trong khi đó, điện thoại Galaxy thường vượt xa “đối thủ” về thời lượng pin.

Lần này, Galaxy S10 và Galaxy S10+ có thời lượng tương ứng là 18 và 21 giờ. Do vậy, người dùng có thể sử dụng điện thoại cả ngày mà không cần bộ sạc – hoặc sạc trực tiếp các phụ kiện khác. Hiện vẫn chưa chắc chắn Pixel 4 có sạc ngược hay không nhưng việc có thời lượng pin tuyệt vời sẽ khiến thiết bị có sức cạnh tranh hơn.

6. Giá rẻ hơn hoặc chính sách “thu cũ đổi mới” tốt hơn

Khi ra mắt, Pixel 3 có giá khởi điểm là 799 USD (tương đương 18,58 triệu đồng) và Pixel 3 XL có giá từ 899 USD (khoảng 20,9 triệu đồng). Nếu Google định giá tương tự, Pixel 4 sẽ rẻ hơn iPhone 11 Pro – có giá từ 999 USD (khoảng 23,23 triệu đồng) và ngang với Galaxy S10 (có giá bán từ 900 USD - 20,9 triệu đồng. Tuy nhiên, cả Apple và Samsung hiện đều có các phiên bản giá rẻ hơn: iPhone 11 là 699 USD (khoảng 16,25 triệu đồng) và Galaxy S10E là 750 USD (khoảng 17,44 triệu đồng).

Google có một dòng sản phẩm tầm trung, được ra mắt trong năm nay: Pixel 3A có giá 399 USD (khoảng 9,3 triệu đồng) và Pixel 3A XL là 479 USD (khoảng 11,13 triệu đồng) - thấp hơn nhiều so với tất cả các điện thoại nói trên. Do đó, nếu người dùng muốn sử dụng một phiên bản mới và giá cả phải chăng, có thể sẽ là Pixel 4A vào năm sau. Đây là chiến lược tốt hơn so với việc hạ giá của Pixel 4.

Google vẫn có chương trình đổi smartphone cũ lấy điện thoại Pixel, nhưng số tiền có thể nhận lại nhiều nhất chỉ là 400 USD (khoảng 9,3 triệu đồng). Mức giá này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn bằng nhà sản xuất điện thoại đối thủ - Samsung.