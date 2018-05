OnePlus 6 và Galaxy S9 - khi kẻ hủy diệt bị smartphone cao cấp vùi dập

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Smartphone mới từ OnePlus với nhiều tính năng vượt trội chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dùng.

OnePlus 6 mới ra mắt thực sự đã mang tới một sự thách thức lớn đối với bất kỳ smartphone flagship nào đã ra mắt hoặc sắp ra mắt trên thị trường. Một thiết kế gần như hoàn thiện, cấu hình mạnh mẽ, máy ảnh tuyệt vời...tất cả tạo nên môt đối trọng lớn cho ác smartphone khác.

Tuy nhiên, sẽ như thế nào khi so sánh với Samsung Galaxy S9 - mẫu smartphone flagship được đánh giá là tốt nhất trên thị trường, vượt qua cả iPhone X của Apple?

Hãy cùng chúng tôi so sánh và tìm ra cho mình chiếc smartphone tốt nhất để mua.

1. Về Thiết kế

2 smartphone đều có được thiết kế chuẩn mực hàng đầu.

Trong khi Galaxy S9 và S9 Plus không có nhiều sự thay đổi về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm Galaxy S8, thì OnePlus 6 lại có một đột phát lớn khi thay đổi thiết kết khá nhiều so với OnePlus 5T, điều này cũng tạo ra sự khác biệt giữa 2 smartphone này.

Samsung trang bị cho cặp đối S9/S9+ khung kim loại, mặt lưng ốp kính để phục vụ cho mục đích sạc không dây. Trong khi đó, OnePlus 6 lại sử dụng toàn bộ khung và mặt lưng là nhôm, ngoài ra, máy cũng được tăng cường mặt kính Gorilla Glass 5 để tăng cường sự chắc chắn cũng như bóng đẹp cho sản phẩm.

S9 có được khả năng kháng nước/bụi chuẩn IP68, trong khi đó, OnePlus 6 cũng được trang bị khả năng chống nước nhưng lại chưa rõ về chuẩn đạt được.

Ở mặt trước, OnePlus 6 còn xuất hiện cụm "tai thỏ" tương tự iPhone X, và trong khi mọi người đều cho rằng hãng đang "bắt trước theo xu hướng" vì trước đó không ít các điện thoại Android khác cũng đã thực hiện điều này, và Huawei P20 cũng là một smartphone cao cấp khác mang thiết kế tai thỏ này. Trong khoản này thì Galaxy S9 tỏ ra kiên định hơn trong thiết kế của mình hơn, và chắc chắn ít có smartphone nào (bao gồm cả iPhone X) có được sự hoàn thiện trong thiết kế như là Galaxy S9.

2. Hiển thị

OnePlus 6 có thêm cụm tai thỏ trên màn hình hiển thị.

Mặc dù cùng sử dụng màn hình AMOLED nhưng giữa cặp đôi smartphone Samsung có các viền mỏng hơn, và cong hoàn thiện hơn so với OnePlus 6. Thêm vào đó là cụm notch khiến hiển thị của OnePlus 6 bị khuyết đi chút ít so với Galaxy S9 và S9 Plus.

Galaxy S9 và S9+ đều sử hữu màn hình tỷ lệ 18.5:9 mặc dù có kích thước khác nhau lần lượt là 5.8 và 6.2 inch. Cùng sở hữu độ phân giải màn hình đạt tới 2960 x 1440 px, nhưng cả 2 đều được cài đặt ở chế độ mặc định là 2220x1080 px.

Trong khi đó, OnePlus 6 lại lớn hơn cả 2 smartphone từ Samsung và có tỷ lệ màn hình là 19:9, cùng độ phân giải 2280 x 1080 pixel. Chính vì thế, các smartphone từ Samsung rõ ràng cho khả năng hiển thị về chi tiết cũng như màu sắc tốt hơn hẳn so với OnePlus 6.

3. Cấu hình và hiệu năng

Cả 2 smartphone có cùng được trang bị vi xử lý mạnh nhất từ Qualcomm.

OnePlus 6 được trang bị chip xử lý Snapdragon 845 của Qualcomm đi kèm với tùy chọn khá đang dạng về RAM (6GB hoặc 8GB) và bộ nhớ trong (64GB, 128GB hoặc 256GB), và không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài Micro SD.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S9 có 2 phiên bản chip Snapdragon 845 (cho thị trường quốc tế) và Exynos 9810 (cho thị trường Anh), và cũng có nhiều tùy chọn RAM (4GB hoặc 6GB) và bộ nhớ trong.

Tạm thời chúng ta chưa thể kết luận được smartphone nào mạnh mẽ hơn, nhưng rõ ràng lợi thế về RAM dung lượng lớn hơn chắc chắn sẽ giúp OnePlus 6 có được khả năng xử lý đa nhiệm tốt. Nhưng chip Exynos 9810 - trong những bài test trước đó đã chứng minh khả năng xử lý mạnh mẽ hơn so với Snapdragon 845.

Về dung lượng pin, OnePlus 6 sở hữu viên pin 3300 mAh ở mức trung bình giữ viên pin 3000 mAh của Galaxy S9 và 3500 mAh của S9 Plus. Ngoài ra, các thiết bị này đều hỗ trợ sạc nhanh, nhưng OnePlus thua kém hơn vì không được trang bị sạc không dây - một trong những tính năng "hot hit" được nhiều smartphone cao cấp theo đuổi.

4. Camera

Camera cùng là thế mạnh của cả 2 smartphone cao cấp này.

Camera luôn là một trong những yếu tố trọng điểm mà các nhà sản xuất chú trọng để lấy lợi thế so với các đối thủ của mình. Và Samsung Galaxy S9 thực sự là một "sát thủ" cao cấp trong các bức ảnh thiếu sáng nhờ cặp đôi camera kép 12MP sở hữu khẩu độ tới f/1.5 và có thêm chức năng zoom quang học 2x.

Ngoài ra, cả S9 và S9+ đều được trang bị chống rung quang học và chức năng quay siêu chậm tới 960 khung hình/giây với khả năng tự động nhận diện và kích hoạt bằng AI cho các tình huống thực tế. Camera trước 8MP chắc chắn cũng sẽ mang lại những shoot ảnh selfie cực chất cho người dùng.

Trong khi đó, camera của OnePlus 6 lại sở hữu camera kép với kích thước cảm biến 16MP + 20MP lớn hơn so với S9, máy cũng được trang bị chống rung quang học, AI và khả năng quay chậm tốc độ 720 khung hình/giây.

Phía trước, camera selfie của OnePlus 6 gây ấn tượng với cảm biến 16MP khẩu độ f/2.0. Đây là camera hỗ trợ cho tính năng mở khóa khuôn mặt của OnePlus 6, trong khi S9/S9+ lại hỗ trợ mở khóa bằng quét mống mắt.

5. Phần mềm

Cả OnePlus và Samsung đều trang bị cho smartphone cao cấp của mình nền tảng hệ điều hành Android Oreo. Tuy nhiên, giao diện của smartphone Samsung mang tới cho người dùng sự thuận tiện tuyệt vời hơn khi trải nghiệm ở bất kỳ smartphone Android nào khác.

Tuy nhiên, OnePlus 6 lại mang lại một trải nghiệm khác một chút với tùy biến Oxygen, mang tới cho người dùng một số tính năng khác biệt hơn chút so với hệ điều hành Android truyền thống.

OnePlus 6 mang tới một smartphone cao cấp với một mức giá rẻ hơn.

6. Giá

Mức giá khởi điểm của các smartphone này như sau:

Samsung Galaxy S9: £739 (khoảng 22.7 triệu đồng)Samsung Galaxy S9+: £869 (khoảng 26.6 triệu đồng)OnePlus 6: Starts at £469 (khoảng 14.3 triệu đồng)

Như vậy, OnePlus 6 rẻ hơn tới gần 7 triệu đồng so với giá của phiên bản S9 thấp nhất.

Kết luận: Mặc dù OnePlus có được lợi thế cạnh tranh lớn do mức giá thành rẻ hơn hẳn, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận S9 lại vượt trội hơn hẳn về thiết kế, hiển thị, camera chụp ảnh và kể cả hiệu năng xử lý.