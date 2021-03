Nokia C20 giá chỉ 2,45 triệu đồng sắp ra mắt

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

HMD Global đã công bố sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 8/4, nơi công ty dự kiến ra mắt G10, G20, X10, X20 và có thể một thành viên bất ngờ khác.

Theo báo cáo từ NokiaPowerUser, HMD sẽ ra mắt thêm một thành viên mới tại sự kiện sắp tới, đó là Nokia C20. Báo cáo cho biết Nokia C20 sẽ cung cấp RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB, nhiều khả năng có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Được biết, lần cuối cùng Nokia ra mắt điện thoại có RAM 1 GB là Nokia 1.4 từ tháng 2/2021.

Với sự thay đổi quy ước đặt tên gần đây của Nokia như dòng G, có khả năng Nokia C20 là thành viên thay thế dòng Nokia 1.xx hoặc là thiết bị kế nhiệm của dòng C vào năm ngoái. Trước đó, HMD Global đã ra mắt Nokia C1 Plus vào tháng 12/2020 đi kèm RAM 2 GB, trong khi Nokia C3 ra mắt tháng 8/2020 với RAM 3 GB. Vì vậy không rõ liệu Nokia C20 có phải là sự thụt lùi của dòng C hay không.

Dù sao, Nokia C20 dự kiến sẽ ra mắt với 2 màu Xanh lam và Cát. Nó cũng dự kiến sẽ chạy phiên bản Android 11 Go và trang kiểm tra HTML5 cho thấy máy đang chạy Android 11. Quan trọng hơn, mức giá bán dành cho thiết bị chỉ khoảng 89 EUR, tương đương 2,45 triệu đồng.

Sau nhiều thông tin liên quan đến HMD Global gần đây, có vẻ như công ty Phần Lan đang giải quyết vấn đề về cách đặt tên khó hiệu trên các thiết bị của họ. Tuy nhiên, đặt tên không phải là tất cả vì giá bán mới là yếu tố then chốt đóng vai trò quan trọng trong chiến lược bán hàng của công ty.

Bằng sự đổi mới trong năm 2021 cùng với những chiếc điện thoại hiệu năng và giá bán tốt, hy vọng HMD Global sẽ nâng tầm dòng smartphone Nokia của mình hơn nữa.

