Nokia C12 Plus giá chỉ 2,34 triệu đồng sắp trình làng

Theo báo cáo mới nhất, HMD Global sẽ sớm ra mắt mẫu Nokia C12 Plus tại Ấn Độ. Mặc dù vậy, sự khác biệt giữa các mẫu Nokia C12 này là rất nhỏ. Tất cả chúng đều có cùng bộ xử lý, màn hình, phiên bản Android và các tính năng kết nối. Điều duy nhất khác nhau là dung lượng bộ nhớ và kích thước pin.

Thông tin Nokia C12 Plus trên trang web Nokia Ấn Độ.

Nokia C12 Plus chưa có sẵn để mua, nhưng danh sách của nó trên trang web của Nokia Ấn Độ tiết lộ rằng sản phẩm có giá khoảng 100 USD (2,34 triệu đồng). Các thông số kỹ thuật đầy đủ của điện thoại cũng được đăng tải, bao gồm:

- Chip: 8 lõi Unisoc tốc độ lên đến 1,6 GHz.

- RAM/ROM: 2/32 GB.

- Hệ điều hành: Android 12 (Go Edition).

- Pin: 4.000 mAh.

- Khe cắm SIM: Dual SIM, chuẩn Nano SIM.

- Khe cắm thẻ nhớ: Có, có thể mở rộng lên đến 256 GB.

- Kích thước màn hình: 6,3 inch HD+, 720 x 1520 pixel.

- Máy ảnh: Sau (8 MP AF với đèn flash) và Trước (5 MP).

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n.

- Bluetooth 5.2.

- USB: microUSB (USB 2.0).

- Jack âm thanh: 3,5 mm.

Nokia C12 Plus sẽ là phiên bản thấp hơn của Nokia C12 Pro.

Dựa trên các thông số kỹ thuật ở trên, Nokia C12 Plus nằm ở giữa bộ ba sản phẩm Nokia C12 về hiệu năng. Nó đi kèm viên pin lớn hơn Nokia C12 thông thường nhưng lại có bộ nhớ trong ít hơn so với hai model còn lại.

Ngoài ra, cả ba điện thoại dường như giống hệt nhau. Không rõ chính xác khi nào Nokia C12 Plus sẽ lên kệ, tuy nhiên gần như chắc chắn nó sẽ có ba màu như các mẫu anh em, gồm Lục lam đậm, Than và Bạc hà nhạt. Nokia C12 Plus có thể chỉ được bán ra tại Ấn Độ, trong khi hai mẫu còn lại sẽ xuất hiện tại các thị trường khác. Vấn đề là việc đặt tên khác khiến nó trở nên khó hiểu đối với khách hàng.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nokia-c12-plus-gia-chi-234-trieu-dong-sap-t...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nokia-c12-plus-gia-chi-234-trieu-dong-sap-trinh-lang-168996.html