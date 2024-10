Nỗi buồn chỉ người dùng iPhone 16 Pro mới thấu hiểu

Năm nay, điều khiến nhiều người thực sự phấn khích nhất chính là màu sắc của iPhone 16 và 16 Plus. Mặc dù không phải ai cũng chọn màu hồng như thực sự là màu hồng tử đinh hương rực rỡ của chiếc điện thoại này thực sự nổi bật, khác hẳn với màu hồng nhạt của iPhone 15/15 Plus. Sẽ là ấn tượng hơn nếu người dùng kết hợp với sản phẩm này một chiếc ốp lưng màu hoa vân anh.

Màu hồng tử đinh hương trên iPhone 16/16 Plus so với màu hồng nhạt trên iPhone 15/15 Plus.

Không chỉ có màu hồng tử đinh hương, iPhone 16/16 Plus còn mang đến các tùy chọn màu sắc khác như xanh lưu ly hay xanh mòng kết khiến nhiều người thực sự cảm thấy hứng thú hơn trong việc lựa chọn màu sắc. Sự trở lại của các màu sắc đẹp mắt trên iPhone 16 là một tín hiệu tích cực sau một năm 2023 có phần nhạt nhòa.

Tuy nhiên, các mẫu iPhoen 16 Pro đắt tiền lại có bộ màu sắc riêng, thường mang tính chất “chức năng” hơn. Ví dụ iPhone 15 Pro/15 Pro Max có các màu titan tự nhiên, titan xanh, titan trắng và titan đen, trong khi iPhone 16 Pro/16 Pro Max giữ lại ba màu và thay thế màu titan xanh bằng titan vàng sa mạc mới. Vàng sa mạc là một màu đồng-vàng sang trọng nhưng không thực sự nổi bật.

Một bên là màu sắc tr khá cứng nhắc, một bên là sự năng động.

Điều này khiến nhiều người tự hỏi về quyết định phân chia màu sắc giữa các dòng sản phẩm của Apple. Tại sao những người mua cao cấp lại chỉ được lựa chọn những màu tối, trong khi người tiêu dùng bình dân lại có nhiều màu sắc vui tươi hơn? Liệu có bao nhiêu khách hàng đã từ chối nâng cấp chỉ vì không thích màu sắc có trên các mẫu Pro?

Rõ ràng, iPhone 16 Pro sẽ hấp dẫn hơn nếu có sự kết hợp giữa màu sắc sang trọng và vui tươi. Một lựa chọn màu sắc đa dạng hơn sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn, không chỉ giới hạn ở các màu titan.

Sự khác biệt giữa các lựa chọn màu sắc trên iPhone 16 và 16 Pro.

Trong những năm gần đây, Apple đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận của mình, từ việc cho phép các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba đến việc hỗ trợ tự sửa chữa. Tuy nhiên, họ vẫn giữ quan điểm cứng nhắc rằng các tính năng cao cấp phải đi kèm với màu sắc tối giản. Kết quả là, họ khiến người dùng các mẫu iPhone Pro luôn trải qua sự hụt hẫng mà chỉ bản thân họ mới thấu hiểu. Khi đã bỏ tiền cho một chiếc iPhone Pro đắt tiền, họ chắc chắn muốn có một smartphone có màu sắc năng động hơn, như hồng chẳng hạn.

