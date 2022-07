Những smartphone từ các thương hiệu lạ đáng để xài thử

Nhưng làm thế nào để biết cái nào hoạt động tốt và cái nào không? Dưới đây là một số thương hiệu ít được biết đến tạo ra các smartphone Andorid với giá thành rẻ, bền và các tính năng cứng cáp.

Umidigi

Các mẫu smartphone Umidigi chủ yếu là điện thoại kim loại bóng bẩy tầm trung với thông số kỹ thuật thời thượng và thời lượng pin tốt. Người dùng sẽ tìm thấy rất nhiều mẫu có thông số kỹ thuật tương tự như những chiếc điện thoại cao cấp phổ biến nhưng giá chỉ bằng một phần ba so với đối thủ. Máy ảnh của Umidigi có một chút bất cập tùy thuộc vào kiểu máy, nhưng một số có thể sánh ngang với nhiều máy chủ lực từ các thương hiệu phổ biến.

Umidigi cố gắng cung cấp các tính năng thời thượng như máy quét vân tay gắn bên hoặc dưới màn hình, màn hình AMOLED tràn cạnh và sạc nhanh. Một số mẫu Umidigi tốt đáng xem xét bao gồm Umidigi A9 Pro, A11 Pro Max, Bison Pro và Bison X10.

Nếu đang tự hỏi mình sẽ có thể tận hưởng các thông số kỹ thuật được cung cấp trong bao lâu trước khi mọi thứ trở nên kém đi, mọi thứ có thể sẽ khác nhau. Mặc dù độ bền của các mẫu điện thoại Umidigi gần đây (từ năm 2021 trở về sau) có thể được mô tả là “ấn tượng” và “đáng ngưỡng mộ”, nhưng các mẫu cũ hơn có độ bền “may rủi”. Theo nguyên tắc chung, hãy tránh các mẫu đời cũ.

Tecno và Infinix

Nếu muốn tạo cơ hội cho các thương hiệu ít được biết đến, Tecno và Infinix là những nơi tốt để bắt đầu. Cả hai thương hiệu đều là công ty con của công ty Trung Quốc có trụ sở tại Thâm Quyến, Transsion Holdings. Tecno và Infinix không hẳn là những cái tên mới bởi họ nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các thị trường có thu nhập trung bình ở Châu Phi, Trung Đông và Nam Á.

​​Smartphone Infinix và Tecno thường là các thiết bị tầm trung áp dụng nhiều tính năng của các thiết bị hàng đầu phổ biến nhất có thể. Người dùng sẽ tìm thấy rất nhiều mẫu với thiết kế cao cấp khá bóng bẩy, camera ấn tượng và chip cao cấp từ MediaTek hoặc Qualcomm. Sản phẩm của họ nói chung là bền.

Các mẫu Tecno đáng xem xét bao gồm Pova 2, Pova 5G, Camon 18 Premier và Spark 8p. Trong khi đó, các mẫu Infinix đáng xem xét bao gồm Zero X, Hot 10i, Hot 11s và Note 12.

Cả hai thương hiệu thường cung cấp các mẫu có dung lượng pin lớn và màn hình tốc độ làm mới cao cũng như chip tầm trung và cao cấp đủ tốt để chơi game ở mức độ trung bình mà không bị giật lag. Máy ảnh của chúng cũng cung cấp hiệu suất tầm trung.

Cả hai thương hiệu đều cung cấp các mô hình tập trung vào các tính năng nhất định (như pin và máy ảnh) hoặc cố gắng dành sự quan tâm như nhau cho tất cả các thông số kỹ thuật được cung cấp. Ví dụ, dòng Tecno Pova nhấn mạnh vào chip và thời lượng pin, có thể phù hợp với các game thủ hạn chế ngân sách.

Oukitel

Thương hiệu điện thoại Oukitel là một nhà sản xuất smartphone Trung Quốc khác có trụ sở tại Thâm Quyến, chủ yếu cung cấp các thiết bị hiệu năng tầm trung và đặc biệt chú trọng đến thời lượng pin và độ bền. Người dùng sẽ thấy hàng chục mẫu smartphone Oukitel có thể kéo dài vài ngày sau mỗi lần sạc đầy, trong đó một số mẫu (dòng WP siêu bền) có dung lượng pin lên tới 20.000 mAh.

Chất lượng máy ảnh rất khác nhau dựa trên kiểu máy. Một số sản phẩm “đủ tốt”, trong khi một số khá kém. Và ngay cả với các sản phẩm “đủ tốt”, người dùng cũng không nên mong đợi chất lượng máy ảnh như của Google Pixel. Quan trọng nhất, các mẫu Oukitel có khả năng và ấn tượng nếu xét đến mức giá của chúng, với một số mẫu đi kèm với các tính năng mà người dùng chỉ có thể tìm thấy ở những chiếc điện thoại cao cấp của các thương hiệu lớn.

Tuy nhiên, rất nhiều mẫu Oukitel cồng kềnh (cụ thể là dòng WP) do dung lượng pin lớn. Dòng C mỏng hơn nhiều do có dung lượng pin ít hơn, tuy nhiên không phải vì vậy mà dòng C có thời lượng pin kém. Người dùng có thể đặt hàng trực tuyến, quan trọng là phải kiểm tra kỹ kích thước và trọng lượng trước khi đặt hàng.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-smartphone-tu-cac-thuong-hieu-la-dang-de-xai-thu-50202237132927691.htm