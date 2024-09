Những smartphone chụp ảnh đáng mua cho người tiết kiệm ngân sách

Xiaomi Redmi Note 13

Màn hình: AMOLED 6,67 inch, 120Hz với độ sáng 1000 nits.

Chip xử lý: Snapdragon 685.

Camera chính: 108 MP + 8 MP + 2 MP.

Camera selfie: 16MP.

Redmi Note 13.

Redmi Note 13 là một chiếc smartphone thường được khuyên dùng vì giá trị đồng tiền và điều tương tự cũng áp dụng cho camera của nó. Với giá 5,29 triệu đồng, người dùng đang có một chiếc điện thoại hoạt động rất tốt trong lĩnh vực chụp ảnh.

Galaxy A15

Màn hình: Super AMOLED 6, 5inch, 90Hz.

Chip xử lý: MediaTek Helio G99

Camera chính: 50 MP + 5 MP + 2 MP.

Camera sau: 13 MP.

Nếu muốn tiết kiệm hơn nữa để sở hữu một smartphone có camera tốt thì Galaxy A15 là một lựa chọn thú vị, với doanh số bán hàng khá chạy trên các cửa hàng bán lẻ. Nếu yêu thích thương hiệu Samsung và chụp ảnh, Galaxy A15 là một chiếc smartphone luôn được đánh giá cao, với giá tham khảo 4,49 triệu đồng.

Honor 200 Lite

Màn hình: AMOLED 6,7 inch, 90Hz.

Chip xử lý: MediaTek Dimensity 6080.

Camera chính: 108 MP + 5 MP + 2 MP.

Camera selfie: 50 MP.

Honor 200 Lite.

Honor 200 Lite là model tiết kiệm nhất trong gia đình Honor 200 với giá bán khoảng 9,49 triệu đồng đi kèm thiết lập camera chụp ảnh tốt. Đối với phân khúc mà nó hoạt động, camera đáp ứng một cách hoàn hảo, tập trung vào camera selfie. Người dùng sẽ có đủ chất lượng cho cuộc gọi điện video và ảnh tự chụp trên mạng xã hội.

Galaxy A35

Màn hình: Super AMOLED 6,6 inch, 120Hz.

Chip xử lý: Exynos 1380.

Camera chính: 50 MP + 8 MP + 5 MP

Camera selfie: 13 MP.

Galaxy A35 có camera chụp ảnh tốt trong môi trường đủ sáng, tạo ra màu sắc sống động và chân thực. Nếu thích Samsung và có khả năng chi tiêu nhiều hơn Galaxy A15 thì đây sẽ là một lựa chọn tốt dành cho người dùng, với mức giá tham khảo là 7,65 triệu đồng.

Honor 200

Màn hình: 6,7 inch, 120Hz, 4000 nits.

Chip xử lý: Snapdragon 7 Gen 3.

Camera chính: 50 MP + 50 MP + 12 MP.

Camera selfie: 50 MP.

Honor 200.

Honor 200 là một chiếc smartphone đắt tiền hơn so với các sản phẩm trong danh sách (từ 12,99 triệu đồng) nhưng lại được liệt kê do ở phân khúc tầm trung với cấu hình vô cùng hấp dẫn. Nó có thiết lập camera sẽ làm hài lòng ngay cả những người dùng khó tính nhất. Các bức ảnh chụp cho ra rất nhiều chi tiết và thậm chí cả khả năng zoom cũng rất ấn tượng so với các mẫu smartphone cao cấp khác.

Galaxy S23 FE

Màn hình: AMOLED 6,4 inch.

Chip xử lý: Exynos 2200.

Camera chính: 50 MP + 8 MP + 12 MP.

Camera selfie: 10 MP.

Với Galaxy S23 FE, người dùng sẽ có camera giống như mẫu tiêu chuẩn Galaxy S23, mang đến khả năng chụp được những bức ảnh đẹp với chi tiết trong nhiều môi trường khác nhau, cả ngày lẫn đêm. Zoom quang 3x cũng mang lại kết quả tốt và trong một số trường hợp nhất định có thể rất hữu ích. Camera trước với cảm biến 10 MP cho phép chụp ảnh selfie chất lượng tốt. Sản phẩm có giá khoảng 11,29 triệu đồng.

