Những sản phẩm công nghệ mọi người sẽ không hối hận khi vung tiền

Dĩ nhiên, danh sách này có thể có những sản phẩm gây lãng phí tiền bạc cho một số người, nhưng nó lại hữu ích trong việc cải thiện cuộc sống của người khác theo một cách nào đó.

Tai nghe không dây

Người dùng không phải chi tiền đậm cho một cặp AirPod của Apple để có chất lượng âm thanh vượt trội mà ngay cả một số tai nghe không dây giá tầm 2 triệu đồng cũng đủ mang lại sự thoải mái khi đeo. Thậm chí, một số còn mang đến tính năng khử tiếng ồn tự động, giảm đến 98% cùng thời gian sử dụng lên đến 2 ngày chỉ với một lần sạc. Người dùng nên chú ý đến các mẫu tai nghe có thể dễ dàng phục vụ nhu cầu như tập luyện.

Camera an ninh

Để an tâm mỗi khi du lịch hoặc biết được những gì đang diễn biến trong ngôi nhà, chẳng hạn giám sát con trẻ xem trong nhà có quậy phá hay không, người dùng nên sắm cho mình một camera an ninh. Chỉ vài trăm nghìn đồng, người dùng có thể nhận được một camera an ninh tốt, cho phép giám sát từ xa thông qua ứng dụng di động đồng hành. Chi phí đa dạng dựa trên các tính năng, người dùng có thể tìm hiểu thêm về chúng trước khi chấp nhận chi tiêu.

Máy tính bảng

Có nhiều mẫu máy tính bảng trên thị trường nhưng iPad Air thực sự là sản phẩm tuyệt vời nhất để mọi người có thể đọc tin, chơi game, viết tin nhắn hoặc xem phim mà không cần phải sử dụng máy tính xách tay cỡ lớn. Nó có màn hình 10,9 inch và đi kèm bút cảm ứng Apple Pencil dễ sử dụng, cung cấp các công cụ chỉnh sửa video, hoàn hảo cho các TikToker.

AirTags

Nếu đã từng phải bỏ thời gian tìm kiếm những món đồ thất lạc trong ngôi nhà, ắt hẳn người dùng cảm thấy các thiết bị như AirTags thực sự có ý nghĩa. Đó là thiết bị đơn giản mà người dùng có thể gắn vào vật mà họ lo bị thất lạc, chẳng hạn như chìa khóa xe ô tô, chìa khóa nhà,… và liên kết với một ứng dụng trên smartphone. Nếu cần tìm chúng, người dùng chỉ cần bật ứng dụng lên để định vị.

Loa thông minh

Nếu chưa quyết định đầu tư vào một thiết bị thông minh có trợ lý giọng nói cho ngôi nhà, đây là thời điểm thích hợp nhất để làm điều đó. Các thiết bị như Amazon Echo là một lựa chọn tuyệt vời vì nó dễ dàng cài đặt và người dùng có thể sử dụng nó để xử lý nhiều tác vụ như hỏi về thời tiết, yêu cầu phát nhạc,…

Robot hút bụi

Một cây chổi cũng có thể quét bụi, nhưng robot hút bụi sẽ giúp người dùng dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống hàng ngày thay vì cứ loay hoay dọn dẹp. Các robot hút bụi hiện đại giờ đây thậm chí còn có kết nối Wi-Fi và hỗ trợ trợ lý ảo. Chúng có thể làm việc với nhiều loại sàn nhà, hút lông thú cưng và cung cấp khả năng lau chùi sạch sẽ. Chưa dừng lại ở đó, chúng cũng có ứng dụng đồng hành để điều khiển công việc dọn dẹp một cách thông minh hơn.

Smartphone

Smartphone ngày nay không còn có bước nhảy vọt đáng kể về công nghệ hoặc tính năng qua từng năm, nhưng các sản phẩm như iPhone 14 đang nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ thiết kế đáng tin cậy, màn hình tuyệt vời và kích thước lớn hơn, tốt hơn. Với giá khoảng từ 20 triệu đồng, đó cũng là một quyết định sáng suốt cho mọi người, mang đến các tính năng hữu dụng như camera kép, kết nối 5G hay sạc không dây.

Máy tính xách tay

Không nhất thiết phải dòng MacBook, các máy tính xách tay Windows đều có thể phục vụ tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Một số sản phẩm cao cấp cung cấp thời lượng pin lên đến 10 ngày, đặc biệt là các loại chuyển đổi 2 trong 1, nên rất phù hợp cho nhu cầu di động. Các sản phẩm có giá khoảng từ 25 triệu đồng trở lên có cấu hình phần cứng mạnh mẽ như RAM 16 GB, SSD PCIe 1 TB, màn hình cảm ứng hay CPU Intel Core i7 sẽ vô tư xử lý công việc, học tập, xme phim,…

Nhìn chung, các sản phẩm công nghệ có thể đắt tiền, nhưng một số giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và rất đáng để đầu tư. Ngoài sản phẩm mới, người dùng cũng có thể cân nhắc mua các phiên bản cũ hơn một chút thay vì bản mới nhất mà vẫn làm bất cứ điều gì nhưng với chi phí thấp hơn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-san-pham-cong-nghe-moi-nguoi-se-khong-hoi-han-khi-vung-tien-1436400.ngn