Những sai lầm mà người dùng iPhone thường gặp phải

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 08:00 AM (GMT+7)

Nếu đã có iPhone từ đầu, người dùng nghĩ rằng mình đã hiểu khá rõ về cách thức hoạt động của thiết bị? Có lẽ họ đã sai khi nhiều lỗi phổ biến mà họ vẫn gặp phải dẫn đến các sửa chữa khá tốn kém.

Sạc sai

iPhone có chứa một số mạch điện tiên tiến để ngăn không cho pin lithium-ion bị sạc quá mức, nhưng ngay cả như vậy, người dùng có thể vô tình làm giảm tuổi thọ pin điện thoại thông qua các thói quen xấu của mình. Để bắt đầu, hãy tháo vỏ điện thoại trong khi sạc vì vỏ máy có thể giữ nhiệt.

Nói chung, người dùng nên sạc điện thoại bất cứ khi nào có thể. Chỉ cần cẩn thận khi sạc vào ban đêm và chắc chắn không muốn để nó ở gần giường của mình. Về cơ bản, quản lý pin tốt có thể kéo dài tuổi thọ pin của điện thoại, vì vậy hãy chắc chắn suy nghĩ lại thói quen của mình.

Không chú ý đến nhiệt độ

Khi hoạt động, iPhone có thể hoạt động bình thường ở nhiệt độ từ 0 độ C đến 35 độ C nhưng sẽ không hoạt động ở nhiệt độ ngoài khoảng từ -20 độ C đến 45 độ C. Ví dụ, nếu người dùng để điện thoại trong xe vào một ngày mùa đông, hãy điều chỉnh xe dần trở lại nhiệt độ phòng trước khi bật lại. Tương tự, người dùng nên tránh để nó ngoài ánh sáng mặt trời trong thời gian dài.

Hầu hết các điện thoại hiện nay đều có thể điều chỉnh nhiệt độ để nhiệt độ quá cao có thể bị phân tán, tuy nhiên ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể đủ nóng để chế ngự tính năng này, vì vậy tốt nhất là loại bỏ điện thoại khỏi các tình huống này.

Thông thường nhất, điều này xảy ra khi điện thoại bị bỏ lại trên xe vào một ngày nóng hoặc bên cạnh cửa sổ nơi tia nắng chiếu vào nó.

Không vệ sinh điện thoại thường xuyên

iPhone khá bẩn thỉu, và một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng smartphone mang vi khuẩn cao gấp 10 lần so với hầu hết các loại bồn cầu, vì vậy người dùng được khuyên nên vệ sinh thường xuyên. Hãy thử đầu tư vào một miếng vải làm sạch sợi nhỏ hoặc khăn lau tẩy trang. Chúng sẽ khiến màn hình trông đẹp hơn và giảm số lượng mầm bệnh gây hại trên bề mặt thiết bị.

Nhân tiện, đừng sử dụng các sản phẩm làm sạch tiêu chuẩn. Apple khuyến cáo người dùng nên tránh các chất dung môi, mài mòn và thuốc xịt aerosol. Người dùng không nên xịt chất tẩy rửa trực tiếp lên bề mặt màn hình, thay vào đó hãy xịt một miếng vải mềm, sau đó nhẹ nhàng lau điện thoại, giữ hơi ẩm khỏi mọi khe hở của thiết bị.

Không đầu tư vào bộ sạc chuẩn

Những bộ sạc không chính hãng Apple thường rẻ hơn rất nhiều và dường như vẫn hoạt động tốt. Thậm chí một số cửa hàng bán bộ sạc giống hệt với bộ sạc Lightning của Apple với giá vô cùng rẻ. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy khoảng 99% bộ sạc Apple nhái đã thất bại trong các thử nghiệm an toàn cơ bản. Đó là lý do nhiều người dùng iPhone bị hư hỏng do sử dụng bộ sạc giá rẻ, không có thương hiệu, và đó là chưa kể phát nổ do sản xuất kém làm phá hủy điện thoại.

Mặc dù tiết kiệm vài trăm nghìn đồng bằng cách chọn một bộ sạc giá rẻ từ Amazon nhưng điện thoại của người dùng có thể gặp vấn đề. Các sản phẩm từ Apple cũng đi kèm bảo hành nên người dùng cũng được bảo vệ nếu bộ sạc bị vấn đề. Sự khác biệt nhỏ về chi phí cuối cùng có thể giúp người dùng tiết kiệm nhiều hơn trong tương lai.

Liên tục kết nối

Một số tính năng Bluetooth khá quan trọng, nhưng chúng cũng là một lý do khiến iPhone nhanh hết sau vài giờ sử dụng thường xuyên. Trang web của Apple nói rằng Bluetooth làm cạn kiệt pin, mặc dù không nói lên mức độ vì các loại thiết bị Bluetooth khác nhau hút năng lượng pin điện thoại khác nhau. Nhân tiện, Wi-Fi cũng làm cạn kiệt pin của iPhone, tuy không nhiều bằng kết nối dữ liệu di động, vì vậy sẽ không có vấn đề nhiều nếu người dùng bật Wi-Fi thường xuyên.

Đối xử với iPhone như một điện thoại giá rẻ

Những chiếc iPhone cao cấp hiện nay có giá lên đến hơn 20 triệu đồng. Đắt đỏ vậy tại sao nhiều người lại không bảo vệ nó? Việc thiếu bảo vệ là lý do khiến rất nhiều iPhone bị nứt hoặc vỡ mỗi ngày bắt nguồn từ việc thiếu bảo vệ nó. Vì vậy, không nên đặt điện thoại vào các tình huống dễ bị nguy hiểm mà hãy chủ động giữ an toàn cho nó, bởi iPhone là khoản đầu tư không hề rẻ.

Rất đơn giản, hãy cố gắng giữ điện thoại trong túi khi đang di chuyển. Mặc dù việc lấy điện thoại ra khỏi túi đôi khi rắc rối nhưng không tệ như lúc nó bị rơi khỏi tay mình và va đập vào bề mặt cứng. Người dùng có thể mua vỏ bảo vệ tốt, mặc dù Apple có nhiều vỏ bảo vệ riêng nhưng người dùng cũng có thể tìm cho mình các vỏ bảo vệ bên thứ ba tên tuổi khác.

Không chịu cập nhật điện thoại

Các bản cập nhật iOS có thể mất khá nhiều thời gian để cập nhật, và trong một số trường hợp, chúng thêm các tính năng đáng ghét mà người dùng không thực sự muốn. Nhưng đó không phải là lý do để tránh việc cập nhật hệ điều hành bởi hầu hết sẽ giúp tăng hiệu suất và cập nhật bảo mật để điện thoại luôn an toàn.

Những bản cập nhật phần mềm có vẻ là nỗi đau nhưng các bản cập nhật bảo mật là rất quan trọng. Trong số các trường hợp phần mềm độc hại trên iPhone, ước tính có khoảng 90% nhắm vào điện thoại đang chạy phiên bản iOS đã lỗi thời.

Tất nhiên, các hệ điều hành mới thường có lỗi, vì vậy người dùng có thể đợi vài ngày khi các phiên bản iOS mới ra mắt để xem liệu người dùng khác có gặp sự cố hay không. Chỉ cần đảm bảo cập nhật trong vòng một tuần hoặc lâu hơn một chút cho mỗi bản cập nhật lớn. Hãy nhớ, trong khi các lỗi và trục trặc có thể xảy ra nhưng chúng có thể chỉ ảnh hưởng nhỏ đến trải nghiệm, và bản thân Apple rất giỏi trong việc giải quyết mọi vấn đề với các bản phát hành iOS tiếp theo.

