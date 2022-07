Những lý do chưa cần đốt tiền cho smartphone 5G

Nếu đang tự hỏi rằng liệu mình có nên đầu tư một khoản tiền vào việc mua smartphone 5G ở giai đoạn hiện nay hay không, dưới đây là một số lý do khiến người dùng chưa cần phải thực hiện nâng cấp.

5G vẫn chưa được khai thác đầy đủ

Trên lý thuyết, công nghệ Sub 6GHz nhanh hơn 4G LTE, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Tùy thuộc vào khu vực và lưu lượng truy cập mà người dùng có thể thấy tốc độ tải xuống 40 Mbps và 150 Mbps vào những thời điểm khác qua LTE. Trong khi đó, Sub 6 GHz thường có thể mang lại kết quả tương tự, mặc dù nó có thể nằm trong khoảng từ 10 Mbps đến vài trăm Mbps. Tốc độ trung bình cho mạng 5G được sử dụng là khoảng 50 MB/s, trong khi LTE là khoảng 28 MB/s vào năm 2020 (thông qua OpenSignal).

Người dùng có thể không nhận thấy lợi ích đáng chú ý nào của việc sử dụng mạng 5G khi đi du lịch và sử dụng Google Maps. Khi thỉnh thoảng muốn xem video trong quá trình di chuyển, người dùng thường chuyển sang YouTube hoặc Netflix và 4G để mang lại trải nghiệm thoải mái hơn. Thường không có bộ đệm hoặc màn hình tải, và nội dung thường tải trong vài giây. Về lý thuyết, điều này có thể loại bỏ việc không bao giờ nhìn thấy màn hình tải nhưng điều đó có thể xảy ra tùy thuộc vào giao thông và vị trí của người dùng đến tháp gần nhất.

Triển khai chậm 5G mmWave

Công nghệ 5G mmWave là một công cụ thay đổi cuộc chơi thực sự và nó cho phép người dùng tải xuống với tốc độ gigabit. Điều này cho phép tải xuống toàn bộ loạt chương trình truyền hình yêu thích chỉ trong vài giây và có thể có tác động lớn đến công nghệ máy học và lái xe tự động.

Các công ty lớn đã và đang triển khai 5G mmWave nếu có thể, tuy nhiên nó vẫn không có sẵn bên ngoài các khu vực ít dân cư. mmWave không thể di chuyển xa như Sub 6 GHz, do đó tốc độ chậm hơn nhiều. Sub 6 GHz dễ cài đặt hơn và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, trong khi mmWave đứng sau vì nó yêu cầu nhiều phần cứng hơn và nhiều tháp hơn.

4G có sẵn ở mọi nơi và hoạt động rất tốt

4G có thể không nhanh bằng 5G, nhưng nó có sẵn ở hầu hết các vùng nông thôn và thành thị. Mạng này cung cấp tốc độ tuyệt vời ngay cả khi người dùng đang ở đâu đó trên trái đất và nó hoạt động trong hầu hết các trường hợp. 4G cũng ổn định, cho phép người dùng dễ dàng duyệt web, gọi điện và thậm chí gọi điện video với bạn bè và gia đình.

Nhiều ứng dụng và dịch vụ cũng được tối ưu hóa tốt để mang lại trải nghiệm thoải mái và hiếm khi thấy một ứng dụng cũng như nội dung tải hơn 20 giây ở các khu vực đã phát triển. Nếu sử dụng nhiều phương tiện truyền thông, người dùng có thể nghĩ rằng 5G sẽ mang lại kết quả tốt hơn, tuy nhiên, mặc dù điều đó chắc chắn có thể xảy ra nhưng tốt hơn hết người dùng nên kiểm tra trang web của nhà cung cấp dịch vụ của mình để biết thêm thông tin xem có tháp 5G gần nhà hoặc nơi làm việc của của mình hay không.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-ly-do-chua-can-dot-tien-cho-smartphone-5g-5020222785927902.htm