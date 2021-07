Những bí kíp giúp sử dụng bếp từ an toàn và hiệu quả

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 13:30 PM (GMT+7)

Bếp từ ngày nay không chỉ là loại bếp điện dùng để nấu lẩu mà còn là lựa chọn lý tưởng để nấu nướng hàng ngày.

Mặc dù bếp từ sử dụng rất đơn giản nhưng nếu không đúng cách sẽ khiến bếp bị hỏng và không an toàn cho người sử dụng. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, người dùng cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn như hướng dẫn dưới đây.

Không nên chỉnh nhiệt độ quá cao khi nấu

Bếp từ có tính năng dẫn nhiệt rất tốt nên làm nóng xoong, nồi rất nhanh. Vì vậy người dùng không nên vừa bật bếp vừa điều chỉnh nhiệt độ tối đa để tránh làm hỏng xoong, nồi. Các chuyên gia khuyến cáo nên điều chỉnh nhiệt độ bếp ở mức thấp nhất khi mới sử dụng để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, tuyệt đối không để nồi trên bếp từ khi bếp đang hoạt động vì có thể làm hỏng nồi hoặc bếp bị lỗi, lâu ngày sẽ khiến bếp kém bền.

Sử dụng chảo chuyên dụng cho bếp từ

Các loại xoong, nồi bằng gang, thủy tinh hay nồi đất sẽ không thích hợp sử dụng trên bếp từ, thay vào đó mọi người nên mua những loại nồi inox không đáy hoặc chảo có đáy sẽ nấu ăn hiệu quả hơn. Khi dùng không đúng loại, bếp từ sẽ báo lỗi để cảnh báo người dùng, giúp họ dễ nhận biết hơn.

Dùng đúng cách giúp tiết kiệm điện

Khi sử dụng bếp từ, đối với các món hầm hoặc xào, khi nấu gần xong người dùng nên tắt bếp trong vài phút vì nhiệt trên bếp vẫn đủ để làm chín thức ăn. Cách này sẽ giúp gia đình tiết kiệm được rất nhiều điện năng.

Một số lưu ý khác

Bên cạnh những kinh nghiệm nói trên, khi sử dụng bếp từ người dùng cũng nên áp dụng một số bí kíp dưới đây để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả:

- Không đặt các vật bằng kim loại lên bề mặt bếp từ khi đang hoạt động vì mặt bếp nóng sẽ khiến các vật bằng kim loại nóng khi cầm lên sẽ làm bỏng tay người dùng.

- Tuyệt đối không được di chuyển bếp từ đang trong quá trình đun nấu.

- Hạn chế để nước hoặc thức ăn tiếp xúc với mặt bếp nhằm tránh làm hỏng các vi mạch bên trong.

- Cần lau bếp sau mỗi lần nấu nướng bằng khăn mềm.

- Không sử dụng bếp từ ở những nơi có nhiệt độ cao hay dễ cháy nổ.

- Khi không sử dụng bếp từ phải rút ngay nguồn điện để đảm bảo an toàn.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-bi-kip-giup-su-dung-bep-tu-an-toan-va-hieu-qua-5020213713282441.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-bi-kip-giup-su-dung-bep-tu-an-toan-va-hieu-qua-5020213713282441.htm