Nhiệt kế hồng ngoại liệu có chính xác?

Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc đang ngày càng phổ biến nhờ sự quan tâm nhiều hơn của mọi người đối với vấn đề sức khỏe. Nhưng nhiệt kế hồng ngoại có mang đến độ chính xác hay không là điều mà nhiều người muốn đặt ra.

Lưu ý: Mọi thông tin từ nhiệt kế chỉ là tham khảo, và cách tốt nhất là người dùng nên liên hệ với các chuyên gia y tế nếu cảm thấy mình thực sự có thể bị bệnh.

Cách hoạt động và độ chính xác của nhiệt kế hồng ngoại

Cơ thể con người phát ra bức xạ hồng ngoại và lượng hồng ngoại phát ra từ cơ thể tăng theo nhiệt độ. Vì vậy, nhiệt kế hồng ngoại sử dụng một thấu kính để hướng bức xạ hồng ngoại từ người muốn đo tới một pin nhiệt điện, từ đó chuyển đổi năng lượng nhiệt thành tín hiệu điện. Tín hiệu điện này được đo để xác định nhiệt độ cơ thể. Nhiệt kế hồng ngoại sẽ hiển thị nhiệt độ này trên một màn hình kỹ thuật số nhỏ.

Lưu ý rằng độ chính xác của tất cả các nhiệt kế kỹ thuật số đều bị kém dần theo thời gian. Thỉnh thoảng người dùng có thể phải hiệu chỉnh lại nhiệt kế hồng ngoại nếu có chức năng này, đặc biệt nếu nó đã từng tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.

Theo hướng dẫn của FDA, nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc phải được thử nghiệm và dán nhãn để đáp ứng tiêu chuẩn IEC 80601-2-59:2017 (hoặc tiêu chuẩn hiệu suất tương tự). Điều đó có nghĩa, mọi nhiệt kế y tế đều có một số mức độ “không chắc chắn về phép đo”, phải được liệt kê trên bao bì sản phẩm hoặc hướng dẫn sử dụng. Dựa vào các nghiên cứu cho thấy, các nhiệt kế hồng ngoại đo tai có độ chính xác cao hơn so với đo trán.

Vấn đề là, nhiệt độ đo trán có độ sai số có thể lên đến -16 độ C (tức là nhiệt độ cơ thể phải cộng thêm 16 độ C so với con số hiển thị trên màn hình). Nhưng đó là trường hợp xấu nhất, bởi nếu người dùng làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhiệt kế hồng ngoại sẽ cung cấp kết quả khá chính xác. Các lỗi từ người dùng hoặc biến số môi trường ảnh hưởng đến điều này, chẳng hạn thao tác như sử dụng sai góc độ hoặc khoảng cách đo, ánh sáng mặt trời cũng như các vật cản trên trán bệnh nhân (tóc, dầu mỡ, mồ hôi)… FDA khuyến nghị người dùng nên tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của nhà sản xuất để có kết quả tốt từ nhiệt kế hồng ngoại.

Nhiệt kế đo tai không sánh được với sự tiện lợi so với nhiệt kế đo trán, nhưng chúng mang lại độ chính xác và dễ sử dụng hơn. Nếu muốn một nhiệt kế không tiếp xúc để sử dụng tại nhà, nhiệt kế đo tai có thể là lựa chọn tốt hơn súng đo trán.

Thêm vào nữa, nhiệt kế đo trán nhỏ gọn và giá rẻ hơn nên được nhiều gia đình lựa chọn sử dụng cho cả người lớn và trẻ sơ sinh. Nó phát âm báo khi phát hiện sốt, mặc dù người dùng có thể tắt âm báo này khi đo nhiệt độ của ai đó đang ngủ.

Một điều cần lưu ý là những nhiệt kế hồng ngoại lậu không được kiểm soát có thể cung cấp các kết quả sai lệch lớn hơn nhiều, do đó người dùng cần mua chúng từ các địa chỉ đáng tin cậy.

Các sử dụng nhiệt kế hồng ngoại đúng cách

Theo FDA, người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng nhiệt kế đo trán hoặc đo tai. Các hướng dẫn này có thể khác nhau giữa hai nhiệt kế, ngay cả khi chúng đến từ cùng một công ty. Tuy nhiên FDA cũng đưa ra một số lời khuyên chung cho việc sử dụng nhiệt kế hồng ngoại.

Đầu tiên, người dùng cần ở trong nhà và tránh ánh sáng mặt trời hoặc gió lùa, những thứ có thể ảnh hưởng đến kết quả đo. Người dùng cũng nên để nhiệt kế hồng ngoại trong phòng khoảng 30 phút trước khi sử dụng, nếu bản thân nhiệt kế quá ấm hoặc quá lạnh, nhiệt kế sẽ không hoạt động chính xác.

Nếu đang sử dụng nhiệt kế đo trán, hãy đảm bảo đang quét trán sạch sẽ bởi dầu mỡ, mồ hôi và tóc có thể ảnh hưởng đến kết quả đo. Mũ và khăn quàng cổ có thể làm tăng nhiệt độ trán, vì vậy chúng phải được cởi ra trong một thời gian ngắn trước khi quét. Và bất kỳ ma sát nào tác động lên trán (do rửa mặt hoặc tẩy trang) đều có thể tạm thời làm tăng nhiệt độ trên trán.

FDA quy định rằng nhiệt kế đo trán phải vuông góc với trán người đo. Người dùng không thể sử dụng nhiệt kế đo trán ở một góc. Đối với khoảng cách giữa nhiệt kế và trán, hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất. Nhiệt kế đo tai ít thất thường hơn so với nhiệt kế đo trán. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên đọc hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng nhiệt kế đo tai.

Có nên sử dụng nhiệt kế hồng ngoại?

Nếu chỉ quan tâm đến việc đọc nhiệt độ chính xác, nhiệt kế miệng hoặc trực tràng là lựa chọn tốt hơn so với nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc. Chúng cung cấp biên độ lỗi nhỏ hơn và không dễ bị lỗi do người dùng hoặc các biến bên ngoài.

Tuy nhiên, nhiệt kế hồng ngoại khá chính xác khi được sử dụng đúng cách, và người dùng không thể đánh bại tốc độ hoặc sự tiện lợi của tia hồng ngoại. Vì vậy, mặc dù độ chính xác giảm nhưng nhiệt kế hồng ngoại là một công cụ y tế vô giá, đặc biệt là khi kiểm tra các nhóm đông người, theo dõi nhiệt độ của người bị bệnh hoặc đo nhiệt độ của một đứa trẻ hay quấy khóc.

Nhưng nếu mua một nhiệt kế hồng ngoại, có lẽ người dùng nên mua một chiếc có thể quét ống tai. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt kế đo tai chính xác hơn đo trán. Tốt nhất người dùng nên xác minh bất kỳ chỉ số nhiệt độ đáng báo động (hoặc đáng ngờ) nào bằng cách sử dụng nhiệt kế đo ở miệng hoặc trực tràng. Nếu bạn hoặc một thành viên trong gia đình bị sốt hoặc hạ thân nhiệt, hãy liên hệ với bác sĩ.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/giai-tri/nhiet-ke-hong-ngoai-lieu-co-chinh-xac-158031.html