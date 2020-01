Nên mua iPhone 11 đỏ hay Galaxy Note 10 đỏ chơi tết?

Thứ Hai, ngày 27/01/2020 15:00 PM (GMT+7)

iPhone 11 đỏ và Galaxy Note 10 đỏ đều có sức hấp dẫn riêng, khiến nhiều người không khỏi lúng túng khi lựa chọn.

Tết đến, xuân sang, việc chọn ra một chiếc điện thoại lý tưởng nhất để sử dụng không phải điều dễ dàng. Đặc biệt là khi đặt iPhone 11 đỏ và Galaxy Note 10+ đỏ lên bàn cân, vì chúng có quá nhiều điểm chung.

Hãy cùng so sánh iPhone 11 đỏ và Galaxy Note 10 đỏ trên tất cả các khía cạnh dưới đây:

1. Thiết kế và màn hình

Khi cầm trên tay, iPhone 11 mang lại cảm giác cấn tay hơn so với sản phẩm “đối thủ” vì có kích cỡ tổng thể lớn hơn hẳn. Tuy nhiên, về sức hút bên ngoài, cả hai đều toát lên vẻ đẹp sang chảnh và tinh tế như nhau. Hai thiết bị đều có kết cấu khung nhôm, 2 mặt kính và có màu đỏ - hợp phong cách tết.

Galaxy Note 10 có hai cạnh bên uốn cong tinh tế.

Nếu không thích thiết kế “tai thỏ” trên iPhone 11, có lẽ phong cách “lỗ khuyên” trên màn hình của Galaxy Note 10 sẽ phù hợp với nhiều người. Cùng với bút S Pen đặc trưng, hai cạnh uốn cong, chiếc Galaxy Note trông có phần đồ sộ và sang hơn.

iPhone 11 có viền màn hình hơi dày.

Tuy có kích cỡ tổng thể lớn hơn nhưng iPhone 11 chỉ được tích hợp màn hình LCD cỡ 6,1 inch, nhỏ hơn một chút, độ phân giải cũng thấp hơn so với màn hình AMOLED 6,3 inch của Galaxy Note 10. Do đó, về độ sắc nét và sống động, điện thoại của nhà sản xuất Hàn Quốc có vẻ tốt hơn. Chiếc Galaxy Note mới cũng có viền màn hình nhỏ hơn nên nhìn có vẻ đẹp thanh lịch hơn, dùng sướng tay hơn.

Galaxy Note 10 đỏ.

Galaxy Note 10 được tích hợp công nghệ quét dấu vân tay ngay trên màn hình để mở khóa thay vì mở khóa vân tay ở mặt lưng. Tuy nhiên, tính bảo mật của tính năng này chưa cao. Mặt khác, iPhone 11 có khả năng mở khóa khuôn mặt Face ID ở “tai thỏ” bảo mật cao hơn, không còn Touch ID.

2. Sức mạnh xử lý

iPhone 11 và Galaxy Note 10 đều là hai mẫu smartphone cao cấp có sức mạnh xử lý “trâu” hiện nay. Tất cả các nhiệm vụ khi ném vào hai chiếc điện thoại này đều được xử lý ngon lành, bao gồm cả chơi game di động hay ứng dụng nặng. Tuy nhiên, khi so sánh về điểm chuẩn hiệu năng, iPhone 11 (chip A13 + RAM 4GB) vẫn xuất sắc hơn hẳn so với Exynos 9825 + RAM 12GB của Galaxy Note 10.

3. Camera

Camera sau là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai “trùm” smartphone này. Galaxy Note 10 chiếm thế thượng phong vì có tới 3 camera sau: camera chính 12MP + camera tele 12MP hỗ trợ zoom quang 2x + camera góc rộng 16MP, mang đến đầy đủ các khả năng chụp ảnh: chân dung, góc rộng, zoom 2x, quay video 4K và chỉnh sửa video ngay trên điện thoại.

Galaxy Note 10 cung cấp nhiều khả năng chụp ảnh hơn.

Mặt khác, iPhone 11 chỉ có camera sau kép 12MP, chỉ được nâng cấp khả năng chụp ảnh chân dung, tính năng chụp ảnh góc rộng không được tích hợp tính năng chống rung quang học OIS nên chất lượng ảnh chụp chưa “chất” bằng Galaxy Note 10. Bù lại, camera selfie của máy được tích hợp một tính năng mới – slowfie, cho phép quay video selfie tốc độ chậm, chắc chắn sẽ được trưng dụng trong dịp tết này.

Camera selfie trên Galaxy Note 10 cũng có chung độ phân giải như iPhone 11 nhưng có khả năng chụp ảnh selfie chân dung ấn tượng hơn, quay video 4K đẹp hơn.

4. Phụ kiện và phần mềm

Do là hai sản phẩm trên 2 nền tảng khác nhau nên khó thể so sánh Galaxy Note 10 và iPhone 11, chiếc điện thoại nào mang tới trải nghiệm người dùng thích hơn. Sau nhiều phiên bản cập nhật, cả hai phần mềm đều khá gọn gàng và dễ tương tác hơn so với các phiên bản hệ điều hành trước.

Galaxy Note 10 sở hữu ưu thế về phụ kiện với bút cảm ứng S Pen, cho phép vẽ trực tiếp lên các ứng dụng, chụp ảnh/ chuyển tiếp ảnh từ xa và hỗ trợ trình chiếu tiện dụng. Do đó, về mức độ tiện ích, mẫu Galaxy Note mới chiếm được lòng tin của người dùng hơn.

5. Tuổi thọ pin

Các phiên bản màu của iPhone 11.

Về dung lượng pin, sản phẩm của Samsung cũng giành được lợi thế lớn hơn với thỏi pin 3500 mAh, cung cấp thời gian sử dụng gần 2 ngày, hỗ trợ cả sạc không dây 12W và sạc ngược tiện lợi. “Đối thủ” của nó chỉ được tích hợp thỏi pin 3110 mAh, hỗ trợ sạc nhanh với phụ kiện ngoài.

6. Giá bán

iPhone 11 chỉ có camera sau kép.

Về giá bán trên thị trường, iPhone 11 bản 64GB được bán với giá khá ổn – 21,99 triệu đồng. Mặt khác, Galaxy Note 10 bản 256GB có giá bán chỉ 20,99 triệu đồng, thấp hơn 01 triệu đồng nhưng có tùy chọn bộ nhớ trong gấp 4 lần “kẻ thù”. Đây cũng là mức giá dễ chấp nhận hơn trong phân khúc cao cấp.

Tạm kết

Galaxy Note 10 đáng mua hơn.

Nhìn chung, nếu người dùng chỉ chú ý đến hiệu năng xử lý của máy và không quan tâm vấn đề gì khác, hãy chọn iPhone 11. Tuy nhiên, khi cân đối tổng thể và giá bán, Galaxy Note 10 vẫn xuất sắc hơn vì có khả năng chụp ảnh đa dụng, tiện ích S Pen và kích cỡ màn hình lớn hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/nen-mua-iphone-11-do-hay-galaxy-note-10-do-choi-tet-1052613.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/nen-mua-iphone-11-do-hay-galaxy-note-10-do-choi-tet-1052613.html