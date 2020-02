MacBook Pro 13 inch 2020 sẽ tích hợp chip siêu "trâu"

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo các tin đồn, phiên bản MacBook Pro 13 inch 2020 sẽ được tích hợp chip xử lý 10nm Intel Ice Lake.

Cụ thể, vào hôm 15/02 vừa qua, tài khoản Twitter là rogame đã tiết lộ ảnh chụp màn hình về dữ liệu điểm chuẩn 3DMark Time Spy của bộ xử lý Core thế hệ thứ 10 của Intel, được đặt tên là "Ice Lake" cho các phiên bản của dòng MacBook Pro 13 inch năm nay.

Phiên bản MacBook Pro 13 inch 2020 sẽ được tích hợp chip xử lý 10nm Intel Ice Lake.

Theo đó, máy tính xách tay mới của Apple được cho là đang chạy bộ vi xử lý Intel Core i7-1068G7 lõi ​​tứ tốc độ 2,3 GHz với Turbo Boost lên tới 4,1 GHz. Chip 10nm có thể là gói tùy chỉnh cho Apple, vì đơn vị lưu kho SKU của nó hiện chưa được liệt kê trên Intel ARK. Ngoài ra, Intel có thể chính thức thêm bộ xử lý vào các sản phẩm dành cho người tiêu dùng sau khi ra mắt MacBook Pro vào cuối năm nay.

Theo các thử nghiệm, chip silicon thế hệ tiếp theo của Intel sẽ cung cấp những cải tiến khiêm tốn hơn so với MacBook Pro 13 inch năm ngoái chạy chip Core i5-8279U thế hệ thứ 8 của Intel, chip lõi tứ tốc độ 2,4 GHz với tốc độ Turbo tối đa 4,1 GHz. Ngoài việc có cùng công suất tỏa nhiệt TDP 28W và tần số cơ bản tương tự, hai chip dự kiến ​​sẽ khác nhau về hiệu suất do phần lớn là cải tiến thiết kế giữa các thế hệ.

MacBook Pro 13 inch 2020 sẽ tích hợp chip siêu "trâu".

Đánh giá 3DMark cho thấy chip i7 sẽ nhanh hơn chip i5 khoảng 12% trong thử nghiệm CPU và mạnh hơn tới 29,2% trong thử nghiệm đồ họa. Dự kiến, phiên bản MacBook Pro 13 inch 2020 sẽ tiếp tục dựa vào đồ họa tích hợp của Intel dù vẫn chưa rõ liệu chip thế hệ tiếp theo được tích hợp công nghệ Intel Iris Plus hay Intel UHD. Trước đó, MacBook Pro 13 inch 2019 cũng được nguồn tin Rogame dự đoán sử dụng GPU Iris Plus 655 nhưng thực tế phiên bản này chỉ được tích hợp GPU Iris Plus 645.

Dự kiến, Apple sẽ giới thiệu MacBook Pro 13 inch mới vào cuối năm nay với bàn phím chuyển đổi cắt kéo "Bàn phím ma thuật" – Magic Keyboard, RAM 32GB và các điều chỉnh nhỏ về thiết kế.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/macbook-pro-13-inch-2020-se-tich-hop-chip-sieu-trau-1061275.htmlNguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/macbook-pro-13-inch-2020-se-tich-hop-chip-sieu-trau-1061275.html