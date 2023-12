Loạt iPhone đời cũ đang giảm giá mạnh dịp cận Tết 2024

Vào dịp cuối năm, thị trường mua sắm các sản phẩm công nghệ bắt đầu sôi động trở lại, giá bán nhiều mẫu iPhone chính hãng tại Việt Nam đã được điều chỉnh và ghi nhận xu hướng giảm sâu, đặc biệt là các dòng iPhone cũ này đang có xu hướng giảm thêm trong thời gian gần đây.

Theo chia sẻ từ các đại lý bán lẻ di động, thiết bị công nghệ, vào cuối năm nhu cầu người dùng lựa chọn nâng cấp lên các dòng iPhone thế hệ cũ tăng cao, bởi sản phẩm được điều chỉnh giảm giá hấp dẫn, cùng với cấu hình ổn định đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Được biết, bên cạnh phiên bản iPhone 14 Pro và Pro Max khan hàng, đặc biệt là với phiên bản màu tím, thì hai phiên bản iPhone 11 và iPhone 13 cũng đang rơi vào tình trạng khan hiếm bởi Apple đã ngừng sản xuất các dòng iPhone đời cũ.

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 14 128GB 24.990.000 18.190.000 256GB 27.990.000 21.890.000 512GB 33.990.000 23.290.000 iPhone 14 Pro 256GB 33.990.000 26.290.000 512GB 39.990.000 31.990.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 33.990.000 26.990.000 256GB 37.990.000 29.590.000 iPhone 13 128GB 22.990.000 15.490.000 iPhone 11 64GB 14.990.000 10.490.000 128GB 16.990.000 11.990.000

Bảng giá một số model iPhone thế hệ cũ có mức giảm giá mạnh, tham khảo ngày 18/12/2023.

Ghi nhận tại website của FPT Shop, iPhone 11 có giá ưu đãi từ 10,70 triệu đồng, iPhone 13 từ 15,99 triệu đồng và iPhone 14 từ 18,79 triệu đồng. Còn tại Thế Giới Di Động - TopZone, iPhone 11 cũng chỉ từ 10,79 triệu đồng; nhưng iPhone 13 và iPhone 14 nhỉnh hơn - tương ứng là từ 10,79 triệu đồng, 16,49 triệu đồng và 18,99 triệu đồng.

Riêng tại Di Động Việt, phiên bản iPhone 14 Pro Max dung lượng 128GB đang có giá giảm 26,99 triệu đồng, giảm giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, phiên bản được nhiều người dùng quan tâm là iPhone 14 Pro Max dung lượng 256GB có giá giảm 29,59 triệu đồng, giảm 8,4 triệu đồng so với giá niêm yết.

Phiên bản iPhone 14 Pro dung lượng 256GB giá giảm 26,29 triệu đồng, giảm 7,7 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản có dung lượng lớn hơn là iPhone 14 Pro 512GB cũng có giá giảm 31,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bộ đôi phiên bản điện thoại iPhone 14 và iPhone 14 Plus dung lượng 128GB giá giảm lần lượt là 18,19 triệu đồng (giá niêm yết 24,99 triệu đồng) và 21,39 triệu đồng (giá niêm yết 27,99 triệu đồng). Mức dung lượng 256GB cũng có giá giảm lần lượt là 21,89 triệu đồng cho phiên bản iPhone 14 và 24,39 triệu đồng cho phiên bản iPhone 14 Plus.

Phiên bản iPhone 13 dung lượng 128GB cũng có giá giảm 15,49 triệu đồng, giảm 7,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Đáng chú ý, phiên bản được nhiều người dùng quan tâm là iPhone 11 dung lượng 64GB có giá giảm 10,49 triệu đồng, giảm 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản iPhone 11 dung lượng 128GB giá giảm 11,99 triệu đồng, giảm 5 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone 13 đang có giá từ 15,49 triệu đồng.

Theo bà Phùng Phương - đại diện Di Động Việt, việc lựa chọn iPhone đời cũ là xu hướng của một bộ phận người dùng, bởi những tính năng của các dòng iPhone đời cũ như iPhone 11, iPhone 13, iPhone 14 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng. Đặc biệt, các phiên bản iPhone đời cũ đang có mức giá cực tốt, cùng với đó người dùng không cần phải đợi quá lâu để sở hữu sản phẩm, đây chính là dịp tốt để người dùng nâng cấp điện thoại.

“Các dòng iPhone đời cũ đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng, đặc biệt là giá bán đang giảm mạnh vào dịp cuối năm. Đây chính là dịp tốt để người dùng lên đời iPhone mới với mức giá tiết kiệm”, bà Phùng Phương nhận định.

