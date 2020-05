Liệu Motorola Edge Plus có đủ sức đọ với Galaxy S20+ và iPhone 11 Pro Max?

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Motorola Edge Plus, Galaxy S20+ và iPhone 11 Pro Max là 3 mẫu điện thoại thông minh cao cấp, giá cao top đầu thị trường hiện nay.

Chiếc flagship mới nhất và đầu tiên trong nửa thập kỷ vừa qua của Motorola - Edge Plus được xem là “cú hích” lớn của nhà sản xuất này. Thiết kế và cấu hình sản phẩm khiến nhiều người phải đặt nó ngang hàng với Galaxy S20+ và iPhone 11 Pro Max của Samsung và Apple.

Thiết kế và màn hình

Motorola Edge Plus.

Xét về ngoại hình, cặp smartphone Android có diện mạo khác hẳn vì có thiết kế cạnh cong với màn hình lớn hơn – 6,7 inch, viền màn hình siêu mỏng và camera selfie “đục lỗ” trong khi iPhone 11 Pro Max lại có màn hình phẳng với kích cỡ 6,5 inch và có thiết kế “tai thỏ” đặc trưng.

Galaxy S20+ (trái) và iPhone 11 Pro Max (phải).

Đáng chú ý, khi cầm trên tay, chiếc iPhone lại có trọng lượng lớn hơn cả - 226g. Lý do có lẽ là vì máy được bảo vệ bởi khung kim loại không gỉ, nặng hơn nhiều so với khung nhôm của hai “đối thủ” còn lại. Trong khi đó, Motorola Edge Plus cũng nặng hơn (202g) vì sở hữu thỏi pin lớn còn Galaxy S20+ có trọng lượng nhỏ nhất – 186g. Dù sở hữu chiếc điện thoại nào, chúng cũng đều toát lên vẻ đẹp cao cấp vì được tinh chỉnh tốt nhất và hoàn thiện nhất.

Sức mạnh hiệu năng

iPhone 11 Pro Max với hiệu năng đứng đầu phân khúc.

Vì là hai smartphone Android cao cấp nên cả Motorola Edge Plus và Galaxy S20+ đều được tích hợp chip xử lý mạnh mẽ nhất – Snapdragon 865 trong khi iPhone 11 Pro Max dùng chip A14. Tất nhiên, không thiết bị nào có thể địch lại con chip của “Nhà Táo” dù cho dung lượng RAM 4GB của máy khá hạn chế. Bên cạnh đó, cặp smartphone Android vẫn có khả năng xử lý hiệu quả mọi tác vụ thông thường.

Phần mềm và tính năng

Có một vài điểm khác biệt rõ ràng: cả Edge Plus và Galaxy S20+ đều chạy Android và hỗ trợ kết nối 5G trong khi iPhone 11 Pro Max chạy iOS và không hỗ trợ 5G. Tuy nhiên, 5G hiện vẫn chưa xuất hiện ở nhiều khu vực trên thế giới nên đây không phải là lợi thế lớn của hai mẫu smartphone Android.

Sản phẩm mới của Motorola có sức mạnh ngang dòng Galaxy S20.

Thêm vào đó, giá trị trao đổi của iPhone vẫn luôn cao hơn các thiết bị Android nên việc đầu tư vào iPhone 11 Pro Max ban đầu có thể cao hơn nhưng về lâu về dài là không hề phí hoài. iOS 13 trên iPhone vẫn sẽ hỗ trợ cập nhật trong nhiều năm nữa mà vẫn duy trì trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài ra, Edge Plus và Galaxy S20+ đều có công nghệ quét vân tay tích hợp trong máy còn iPhone 11 Pro Max chỉ sử dụng Face ID để mở khoá và xác nhận thanh toán trực tuyến.

So sánh camera

Cả Motorola Edge Plus, Galaxy S20+ và iPhone 11 Pro Max đều là những smartphone được tích hợp những chi tiết camera mạnh mẽ nhất hiện nay, mỗi sản phẩm đều có ưu thế riêng. Cả ba thiết bị đều có khả năng chụp ảnh chân dung, chụp ảnh góc rộng vì đều có ống kính tele và ống kính siêu rộng (ultrawide).

Cụm camera của Motorola Edge Plus.

Tuy nhiên, Motorola Edge Plus có phần nổi trội hơn vì được tích hợp cảm biến chính – 108MP, hỗ trợ mang lại ảnh chụp sắc nét hơn. Trong khi đó, camera tele của Galaxy S20+ lại có khả năng zoom lai lên tới 30x. iPhone 11 Pro Max có ưu thế lớn về ảnh chụp chân dung và ảnh chụp đêm Night Mode.

Pin

Ở điểm này, Motorola Edge Plus vượt trội hơn cả vì được tích hợp thỏi pin dung lượng lên tới 5000 mAh, vượt xa Galaxy S20+ với thỏi pin 4500 mAh và iPhone 11 Pro Max với pin 3969 mAh. Đáng chú ý, sản phẩm của Samsung có khả năng sạc nhanh lên tới 25W còn hai thiết bị còn lại chỉ hỗ trợ sạc nhanh công suất 18W.

Thêm nữa, tốc độ sạc nhanh không dây của iPhone 11 Pro Max chỉ đạt 7,5W, chậm hơn nhiều so với Edge Plus và Galaxy S20+: 15W. Lợi thế khác của cặp smartphone Android là khả năng sạc ngược tiện ích (Galaxy S20+ công suất 9W; Edge Plus công suất 5W).

So sánh giá bán Motorola Edge Plus với Samsung Galaxy S20 Plus và iPhone 11 Pro Max

Motorola Edge Plus sẽ có giá 999 USD (khoảng 23,49 triệu đồng) khi được bán ra vào ngày 14/05 tại Mỹ. Trong khi đó, Galaxy S20+ 64GB đã được bán ra tại Việt Nam với giá chỉ từ 23,99 triệu đồng còn iPhone 11 Pro Max 64GB có giá cao hơn rất nhiều – từ 33,99 triệu đồng.

Motorola Edge Plus đích thực là kẻ thù mạnh của Galaxy S20+.

Từ mức giá và cấu hình này, dễ thấy được điện thoại của Motorola sẽ có sức cạnh tranh khá lớn với Galaxy S20+ của Samsung. Ngoài ra, Motorola Edge Plus khó lòng có thể bì kịp được “siêu phẩm” của Apple dù có giá chênh lệch hơn nhiều.

