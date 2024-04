Laptop Windows sắp mang đến điều người dùng MacBook mơ ước

Rò rỉ mới cho thấy Qualcomm đang phát triển không chỉ một mà đến hai phiên bản chip SoC Snapdragon X Plus, và cả hai đều có thể mang đến lợi thế đáng kể so với dòng MacBook hiện tại của Apple.

Laptop Windows với chip Snapdragon X Series sẽ được nâng tầm.

Những con chip này được cho là có số model X1P44100 và X1P46100. Đáng chú ý, chip Snapdragon “X Plus” được xác định bằng tiền tố “X1P” nhằm phân biệt chúng với các chip Snapdragon X Elite sử dụng “X1E” trong số kiểu máy.

Mặc dù thông tin chi tiết cụ thể vẫn còn khan hiếm nhưng quy ước đặt tên ngụ ý rằng Snapdragon X Plus sẽ là phiên bản thu nhỏ của phiên bản mạnh mẽ hơn. Số lõi ít hơn dường như là một trong số những yếu tố khác biệt giữa các phiên bản, tương tự như cách Apple tạo khác biệt cho dòng chip M của mình.

Tuy Snapdragon X Plus có thể không so sánh được với hiệu năng cơ bản của X Elite nhưng nó có thể là một lựa chọn hoàn hảo cho các laptop Windows sử dụng chip ARM có giá phải chăng hơn. Quan trọng hơn, Qualcomm dường như đang thử nghiệm một tính năng chính có thể khiến laptop trang bị Snapdragon X Plus trở nên vô cùng hấp dẫn, đó là tích hợp modem Snapdragon X65 5G.

Tích hợp 5G sẽ là lợi thế đáng kể của laptop Windows khi so sánh với MacBook hiện nay.

Nếu Qualcomm thực hiện được điều này với Snapdragon X Plus, hãng có thể giúp mở đường cho không gian laptop Windows hỗ trợ 5G, vượt xa MacBook của Apple vốn không có trên thị trường laptop 5G.

Ở thòi điểm hiện tại vẫn chưa rõ thời điểm ra mắt chính thức, nhưng xét đến việc các laptop Snapdragon X Elite dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024, chúng ta có thể mong đợi sự xuất hiện của Snapdragon X Plus vào cuối năm nay hoặc năm 2025.

