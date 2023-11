Không phải iPhone 15, đây là chiếc smartphone cao cấp giá tốt nhất

Năm nay, thị trường đã chứng khiến sự ra mắt của nhiều smartphone tốt ở mọi mức giá. Những người có nhu cầu mua những chiếc điện thoại cao cấp giờ đây có thể tha hồ lựa chọn.

OnePlus 11.

Không ít người bị thu hút bởi Galaxy S23 Ultra và iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, có một chiếc smartphone không chiếm vị trí cao nhất trên bảng thông số kỹ thuật nhưng vẫn mang lại trải nghiệm cao cấp và xứng với giá trị. Đó là OnePlus 11, một chiếc flagship mang tới trải nghiệm tuyệt vời.

Mức giá hấp dẫn

OnePlus 11 nối tiếp một loạt nỗ lực của công ty nhằm tạo ra những flagship "huỷ diệt". Trước đó, các dòng OnePlus 8, OnePlus 9 và OnePlus 10 không quá tệ nhưng chúng thiếu đi sự tinh tế và hấp dẫn của các sản phẩm “đối thủ”.

OnePlus 11 không phải là thiết bị mang tính cách mạng của OnePlus. Điện thoại được sản xuất dựa trên một công thức quen thuộc nhưng đã được OnePlus điều chỉnh thông số kỹ thuật phù hợp và định một mức giá cạnh tranh. Mặc dù OnePlus 11 không thể "đánh bại" hoàn toàn những “vị vua” có thông số kỹ thuật hàng đầu như Galaxy S23 Ultra nhưng vẫn mang lại trải nghiệm tuyệt vời với mức giá thấp.

Khả năng nhiếp ảnh đủ dùng.

Hiện tại, sản phẩm đã được giảm giá xuống còn từ 12,99 triệu đồng. Do đó, thiết bị rất “hút khách” bất chấp phiên bản kế nhiệm - OnePlus 12 sắp ra mắt.

Thiết kế tinh tế, hiệu năng mượt mà

Theo các nhà đánh giá, OnePlus 11 tạo ấn tượng mạnh khi cầm trên tay. Cảm giác đem lại khác xa so với những chiếc flagship dày và hình hộp như Galaxy S23 Ultra và iPhone 15 Pro Max. Thân máy mảnh mai nên sẽ không quá dày khi dùng thêm ốp lưng.

OnePlus 11 cung cấp hiệu năng vượt trội và bộ tính năng hàng đầu và không cung cấp những tính năng thừa thãi. Vì thực tế, nhiều người dùng không dùng hết các chức năng trên smartphone.

Màn hình của máy có viền siêu mỏng.

Điều giúp OnePlus 11 tạo được ấn tượng tốt hơn so với OnePlus 9 Pro và OnePlus 10 Pro trước đó chính là Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Đây là con chip tốt hơn đáng kể so với chip Snapdragon 888 và Snapdragon 8 Gen 1 về hiệu suất, hiệu quả và quản lý nhiệt. Do đó, máy có thể chơi tốt mọi tựa game cũng như các ứng dụng có đồ hoạ cao.

Ở phía trước, sản phẩm được tích hợp màn hình Super Fluid AMOLED kích cỡ 6,7 inch với tốc độ làm mới 120Hz, độ phân giải 2K – đủ để đem lại trải nghiệm mượt mà khi xem phim hành động hoặc chơi game với tốc độ cao.

Điện thoại này cũng là một trong những thiết bị hiếm hoi của OnePlus có được camera phù hợp. Sự hợp tác với Hasselblad và nâng cao chuyên môn về camera của Oppo đã mang lại một số kết quả tốt và giúp hiệu suất camera của OnePlus 11 gần như đạt đến đỉnh cao.

Trong điều kiện ánh sáng thông thường, ảnh chụp của OnePlus 11 hoàn toàn không kém xa các “đối thủ” có giá bán cao hơn. Thiết lập camera sau của điện thoại OnePlus bao gồm – camera góc rộng 50MP; camera tele 32MP; camera góc siêu rộng 48MP, đủ dùng cho các hoàn cảnh chụp thực tế và thông dụng nhất.

Tuổi thọ pin và độ bền

Một khía cạnh khác của OnePlus 11 khiến người dùng hài lòng là thời lượng pin và khả năng sạc. Chủ sở hữu máy có thể thoải mái sử dụng suốt cả ngày mà không phải sạc pin. Thậm chí, người dùng chỉ cần 5 hoặc 10 phút sạc cho vài tiếng sử dụng thông qua bộ sạc 100W.

Điện thoại OnePlus có tốc độ sạc nhanh ấn tượng.

Mặc dù OnePlus 11 không có sạc không dây nhưng tính năng này thực tế ít được sử dụng. Một điểm yếu khác của chiếc smartphone cao cấp là chỉ có khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn - IP64, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn IP68 trên nhiều flagship hiện nay. Rất may, OnePlus 12 sẽ khắc phục được vấn đề này.

Về OnePlus 12, chiếc smartphone cao cấp tiếp theo của OnePlus sắp ra mắt và được kỳ vọng có cấu hình mạnh hơn, mức giá không quá cao, có thể cạnh tranh mạnh hơn với Galaxy S24 Ultra của Samsung về nhiếp ảnh.

