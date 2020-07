iPhone SE Plus như vậy liệu có đáng để đập heo đất?

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Hãy cùng khám phá những điểm hấp dẫn nhất trên sản phẩm để đưa ra quyết định có đáng bỏ heo đất chờ mua hay không.

Năm nay, Apple đã quyết định tung phiên bản cập nhật của iPhone SE và đang chứng tỏ là một thành công nhờ sự kết hợp sức mạnh của iPhone 11 với mức giá thấp của một chiếc smartphone tầm trung. Tuy nhiên, ngay cả trước khi iPhone SE ra mắt, nhiều người trong số chúng ta đã nghĩ đến một chiếc iPhone SE Plus lớn hơn sẽ ra mắt trong tương lai.

Rõ ràng, cũng giống với iPhone SE, Apple đang tìm cách mang đến một chiếc iPhone rẻ hơn đáp ứng tất cả các nhu cầu cơ bản của mỗi chúng ta. Một iPhone SE Plus rất có ý nghĩa lúc này khi đi kèm màn hình lớn hơn và pin lớn hơn.

Ở thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan đến iPhone SE Plus được xác nhận, nhưng dựa vào các tin đồn trong thời gian gần đây, khi sản phẩm ra mắt thực sự sẽ rất đáng để chờ đợi.

Thiết kế gây bất ngờ

Kể từ năm 2017 với iPhone X, Apple đã hướng đến việc loại bỏ hầu hết các viền trên mỗi iPhone mới mà họ phát hành, ngoại trừ iPhone SE mới có thân máy của iPhone 8. Đó là lý do khiến mọi người đặt niềm tin vào việc Apple sẽ sử dụng cùng công thức với iPhone SE Plus: lấy phần thân của iPhone 8 Plus và cập nhật phần bên trong của nó.

Mặc dù vậy, điều này dường như không xảy ra khi một thiết kế hoàn toàn mới sẽ được áp dụng, khá thú vị và đặc biệt là đảm bảo niềm mơ ước của nhiều người từ lâu. Đó sẽ là một chiếc iPhone với viền mỏng, không nút Home, notch nhỏ hơn vì không có Face ID.

Nhưng nếu không có nút Home hoặc Face ID thì người dùng sẽ mở khóa máy theo cách nào? Theo nhà phân tích Ming-chi Kuo cho biết, chiếc iPhone này sẽ có Touch ID được đặt vào nút nguồn của máy. Nếu tin này là chính xác, điều đó có nghĩa iPhone SE Plus sẽ trông giống như những gì mà chúng ta mong đợi từ rất lâu rồi. Mặc dù notch đã trở nên nhỏ hơn trong suốt những năm qua nhưng nó vẫn lớn đối với nhiều người. Một notch nhỏ hơn sẽ biến iPhone SE Plus trở thành chiếc iPhone mơ ước từ lâu.

Ở mặt trước, ông Kuo tuyên bố rằng iPhone SE Plus sẽ có màn hình LCD 5,5 inch hoặc 6,1 inch. Mặc dù đó không phải là màn hình tốt nhất trên iPhone nhưng nó chắc chắn sẽ đánh bại màn hình 4,7 inch trên iPhone SE hiện tại.

Vì iPhone SE Plus rất có thể sẽ sử dụng thân máy của iPhone 8 Plus nên chúng ta hoàn toàn mong đợi một camera kép ở mặt sau của máy, một sự thất vọng đã xảy ra với iPhone SE mới. Chưa có nhiều thông tin chi tiết về camera trên iPhone SE Plus nhưng nó chắc chắn sẽ chụp ảnh tốt hơn so với iPhone SE. Thêm nữa, sức mạnh chip A13 Bionic cũng giúp cải thiện sức mạnh chụp ảnh của máy là chắc chắn.

Điều đáng nói là chúng ta có thể thấy một iPhone SE Plus có cổng Lightning. Có lẽ Apple vẫn muốn chuyển sang không cổng bắt đầu từ loạt iPhone 13 vào năm sau.

Phần cứng mạnh mẽ

Giống như iPhone SE năm nay, iPhone SE Plus sẽ đi kèm với chip A13 Bionic tương tự mà dòng iPhone 11 có. Sẽ rất tuyệt khi Apple có thể sử dụng chip A14 Bionic có trên loạt iPhone 12, nhưng điều này thực sự rất khó xảy ra. Dù có A13 Bionic thì iPhone SE Plus vẫn rất mạnh mẽ bởi đây là một trong những chip mạnh nhất hiện nay, và chính nhờ đó mà iPhone 11 và iPhone SE đã đánh bại các điện thoại Android cao cấp nhất.

Thêm vào đó, giống như những gì chúng ta đã thấy với iPhone 8 Plus, rất có thể Apple sẽ tăng dung lượng RAM trên phiên bản iPhone SE Plus so với mức RAM 3 GB mà iPhone SE đang có.

Một cải tiến khác sẽ là trong bộ phận pin. Nếu Apple sử dụng cùng kích cỡ pin trên iPhone 8 Plus, điều đó có nghĩa iPhone SE Plus sẽ có pin 2.700 mAh, đánh bại mức 1.822 mAh mà iPhone SE 2020 đang có.

Khi nào ra mắt? Giá bán bao nhiêu?

Ban đầu, một số tin đồn nói rằng iPhone SE Plus sẽ được phát hành vào tháng 3/2020 - vốn đã qua từ rất lâu. Ngày phát hành đã bị đẩy lùi do tình hình hiện tại, nơi đại dịch Covid-19 còn gây ảnh hưởng đến cả loạt iPhone 12. Giờ đây, ông Kuo và những nhà nghiên cứu nổi tiếng khác đều đồng ý rằng iPhone SE Plus sẽ được phát hành cho đến mùa xuân năm 2021, tức trễ hơn 1 năm sau với dự kiến ban đầu.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về giá bán của iPhone SE Plus vẫn chưa thực sự rõ ràng nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng nó chỉ cao hơn khoảng từ 100 đến 150 USD so với iPhone SE hiện tại. Điều này có nghĩa hãy kỳ vọng iPhone SE Plus sẽ có giá bán khởi điểm khoảng 499 USD.

Xét cho cùng, iPhone SE Plus không phải là một chiếc điện thoại bình dân như iPhone SE nhưng vẫn là một lựa chọn rẻ hơn cung cấp mọi thứ mà bạn cần từ iPhone mà không ảnh hưởng đến thời lượng pin hoặc màn hình. Và dĩ nhiên tất cả chỉ là dựa vào những tin đồn mà thôi. Chỉ có thời gian mới biết liệu Apple sẽ làm gì với nó, thậm chí có thể không phát hành để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh các mẫu iPhone khác hiện nay.

