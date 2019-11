iPhone có nguy cơ bị cấm tại Nga vào năm tới?

Thứ Hai, ngày 25/11/2019 15:00 PM (GMT+7)

Nhiều khả năng, người dùng Nga sẽ không thể sử dụng iPhone của Apple vào năm tới.

Mới đây, một đạo luật mới đã được Hạ viện Nga thông qua vào tuần trước: cấm bán các thiết bị không cài đặt sẵn phần mềm của Nga. Theo BBC, luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới. Tất nhiên, trước khi điều đó xảy ra, một danh sách các thiết bị bị ảnh hưởng và phần mềm cụ thể cần được cài đặt sẽ được chính phủ Nga công bố. Điều này đồng nghĩa với việc một số điện thoại thông minh nhất định, bao gồm cả iPhone của Apple có thể bị cấm bán tại quốc gia này vào mùa hè tới.

iPhone có nguy cơ bị cấm tại Nga vào năm tới.

Ông Oleg Nikolayev, một trong những đồng tác giả của luật này giải thích rằng nhiều người Nga không biết rằng có những lựa chọn thay thế trong nước cho các ứng dụng được tải sẵn trên điện thoại nhập khẩu vào nước này.

Ông Nikolayev cho hay: "Khi chúng tôi mua các thiết bị điện tử, chúng đã có các ứng dụng riêng lẻ, chủ yếu được cài đặt sẵn. Và điều này khiến người dùng Nga nghĩ rằng họ không có lựa chọn thay thế ứng dụng nào trong nước. Do đó, bên cạnh các ứng dụng được cài đặt sẵn, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các ứng dụng tiếng Nga cho người dùng để họ có quyền lựa chọn. "

Là một phần của thỏa thuận mà Google đạt được với EU (bao gồm khoản tiền phạt 5 tỷ USD), người dùng Android châu Âu khi mở Google Play sẽ được cung cấp các công cụ tìm kiếm và trình duyệt thay thế. Năm ngoái, Google bị EU phát hiện bắt buộc các nhà sản xuất điện thoại Android phải cài đặt sẵn Google Search và Chrome nên một số người dùng ở EU có thể không nhận ra rằng còn có các tùy chọn khác.

Ảnh concept iPhone 12 của Apple.

Tuy nhiên, luật mới của Nga lại không được hoan nghênh ở Nga. Một số người lo ngại rằng phần mềm này sẽ được sử dụng để theo dõi người tiêu dùng. Và Hiệp hội các công ty thương mại và nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng (RATEK) khẳng định người dùng có thể không tải được phần mềm do Nga phát triển trên tất cả các thiết bị. Do đó, một số nhà sản xuất toàn cầu có thể buộc phải rời khỏi thị trường Nga. Hiện nay, hệ điều hành iOS dành cho thiết bị di động của Apple là một hệ thống khép kín. Do đó, rất có thể iPhone sẽ không hỗ trợ các phần mềm không xác định được cài sẵn của Nga.

Dữ liệu từ Statcount cho thấy tính đến hết tháng trước, Samsung đã chiếm thị phần smartphone lớn nhất ở Nga với 22,04%. Huawei đứng ở top 2 với thị phần 15,99%. Tiếp theo là Apple với 15,83% thị phần tại Nga trong tháng 10.

