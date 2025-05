iPhone 17 Air sẽ có cái kết bi thảm?

Không lâu sau khi Oppo giới thiệu smartphone gập mỏng nhất thế giới Find N5, danh hiệu này có thể sớm bị thay thế khi Honor dự kiến ra mắt sản phẩm mới, có thể là Magic V4 hoặc V5, với thiết kế mỏng hơn.

iPhone 17 Air sẽ có thiết kế siêu mỏng.

Bên cạnh đó, Samsung cũng không đứng ngoài cuộc đua khi dự kiến giới thiệu Galaxy Z Fold 7 vào cuối mùa hè này, hứa hẹn sẽ trở thành chiếc smartphone gập mỏng nhất. Chưa dừng lại, Samsung cũng vừa ra mắt Galaxy S25 Edge - chiếc smartphone mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày chỉ 5,8mm.

Đáng chú ý hơn, Apple được đồn đoán là đang chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone 17 Air với thiết kế thậm chí còn mỏng hơn nữa so với Galaxy S25 Edge, với kích thước chỉ khoảng 5,4mm. Mẫu máy này có thể thay thế dòng Plus trong năm nay, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu sự mỏng manh này có phải là một xu hướng bền vững hay chỉ là một giai đoạn nhất thời? Và liệu sản phẩm này của Apple có đối diện với cái kết bi thảm như với dòng Mini và Plus hay không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết rằng nhằm đạt được độ mỏng ấn tượng, Apple có thể phải hy sinh một số tính năng quan trọng trên iPhone 17 Air, đặc biệt là pin và camera. Với thiết kế siêu mỏng, iPhone 17 Air có thể không đủ chỗ cho một viên pin lớn.

Thiết kế siêu mỏng khiến iPhone 17 Air gặp nhiều hạn chế và trở nên kém hấp dẫn.

Tuy nhiên, Apple dự kiến sẽ sử dụng iOS 19 và các công nghệ AI mới để tối ưu hóa thời gian sử dụng pin. Hệ thống này sẽ học hỏi thói quen sử dụng của người dùng để giảm mức tiêu thụ năng lượng khi cần thiết.

Về camera, iPhone 17 Air có thể chỉ được trang bị một camera sau 48 MP tương tự iPhone 16e. Điều này có thể khiến sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt nếu giá bán tương đương với mẫu Plus nhưng lại thiếu tính năng.

Lịch sử cho thấy, Apple đã từng thử nghiệm với các mẫu điện thoại nhỏ gọn như iPhone 12 mini và 13 mini nhưng không thành công như mong đợi. Apple đã giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra dòng Plus để thay thế cho dòng Mini, tuy nhiên kết quả cũng không mấy ấn tượng khi dòng Plus dường như cũng sẽ bị khai tử trong năm nay do không thu hút khách hàng. Rõ ràng Apple hiểu rằng nếu iPhone 17 Air không mang lại giá trị thực sự cho người dùng, nó có thể sẽ không tồn tại lâu trên thị trường.

iPhone 13 mini và iPhone 14 Plus đều không thành công.

Dĩ nhiên, iPhone 17 Air cũng có thể sẽ thu hút một nhóm người tiêu dùng nhất định, đó là những người coi trọng tính thẩm mỹ và độ mỏng hơn là hiệu suất. Tuy nhiên, với những người dùng khác, sản phẩm này có thể không đáp ứng được kỳ vọng. Nếu Apple không cải tiến công nghệ pin, những chiếc điện thoại siêu mỏng như Air sẽ chỉ là một trào lưu nhất thời như những gì mà mẫu mini và Plus trước đó đạt được.

Vậy, điều gì sẽ đến tiếp theo trong thế giới smartphone? Có thể đó là những chiếc điện thoại mô-đun hoặc tùy chỉnh, một ý tưởng thú vị mà nhiều người tiêu dùng đang mong đợi. Hãy cùng chờ xem Apple sẽ mang đến điều gì trong tương lai!