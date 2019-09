iPhone 11 sẽ phải đối diện với những thách thức nào?

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 15:30 PM (GMT+7)

iPhone 11 của Apple chỉ được coi là bản nâng cấp khiêm tốn khi lùi iPhone 5G vào năm 2020.

IPhone 11 có thể trông rất giống iPhone XS và iPhone X, nhưng Apple vẫn sẽ tuyên bố chúng là "những chiếc iPhone tốt nhất." Sự kiện ra mắt “siêu phẩm” mới sẽ bắt đầu vào thứ ba lúc 10 giờ sáng tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên Cupertino, California của Apple.

Ba mẫu iPhone mới, thay thế iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR sẽ có tên gọi lần lượt là iPhone 11, iPhone 11 Max / iPhone 11 Pro và iPhone11R. Ngoài ra, “Táo Khuyết” cũng có thể cập nhật dòng sản phẩm iPad và Mac, cũng như giới thiệu AirPods, HomePod mới và các sản phẩm khác tại cùng sự kiện.

iPhone 11 sẽ giữ lại thiết kế từ năm 2017.

Mặc dù vậy, những chiếc iPhone mới có khả năng sẽ không có những thay đổi lớn trong thiết kế hoặc chức năng. Việc thiếu các nâng cấp lớn xuất hiện vào thời điểm tất cả các “đối thủ” của Apple đã thực hiện các chỉnh sửa lớn cho thiết kế của riêng họ, từ thiết kế gần như toàn màn hình của Galaxy Note 10 cho đến camera bật lên của OnePlus 7 Pro. Và thiếu sót lớn nhất của Apple là mạng 5G và màn hình có thể gập lại. Nếu muốn những thứ đó trong iPhone, người dùng sẽ phải đợi đến năm 2020.

Nhà phân tích Bob O'Donnell của Technalysis cho hay: "Apple đang tụt lại phía sau nhiều đối thủ cạnh tranh khi nói đến sự đổi mới tổng thể, đặc biệt là khi toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại thông minh đã bị đình trệ. Khó mà khiến mọi người hào hứng với những chiếc iPhone mới."

IPhone 11 xuất hiện khi Apple đối mặt với một số thách thức lớn

Mức thuế mới áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đánh vào iPhone và các thiết bị điện tử khác của Apple vào cuối năm nay, điều này sẽ khiến các thiết bị trở nên đắt hơn. Đồng thời, người mua đang ngày càng lựa chọn các mẫu điện thoại rẻ hơn - ví dụ như iPhone XR thay vì iPhone XS. Người dùng cũng đang sử dụng điện thoại của họ lâu hơn và không muốn chi khoảng 1.000 USD (tương đương 23,23 triệu đồng) cho một chiếc điện thoại mới 1 hoặc 2 năm một lần.

Giữ thiết kế cũ thêm một năm nữa

Trước đây, Apple đã phát hành một mẫu S của điện thoại phổ biến của mình mỗi năm, cải thiện một số tính năng nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế cũ. Một số người thích mua iPhone trong những năm sau đó vì họ tin rằng Apple đã hoàn thiện thiết kế.

Bằng cách giữ nguyên thiết kế và tính năng thiết yếu trong ba năm liên tiếp, “Táo Cắn Dở” khiến cho người dùng chẳng còn lý do để nâng cấp. Lần cuối cùng trước đó là iPhone 7, được phát hành vào năm 2016, trông giống như iPhone 6 và iPhone 6S của năm 2014 nhưng có thêm ống kính camera tele trên phiên bản Plus và bỏ giắc cắm tai nghe.

Người dùng đang háo hức chờ sự thay đổi thiết kế của iPhone.

Trong năm tài chính 2016, Apple bán iPhone 6S và bán iPhone 7, doanh số điện thoại thông minh của Apple đã ghi nhận mức giảm lần đầu tiên, giảm 8.4% do số người mua iPhone 6S ít hơn. Những năm sau đó, doanh số ở mức tương đối ổn định. Năm 2017, Apple tiếp tục báo cáo doanh thu tăng mạnh nhờ iPhone X 5,8 inch có giá khởi điểm 999 USD, cao hơn 300 USD so với iPhone 8 (màn hình 4,7 inch) và hơn 200 USD so với iPhone 8 Plus (màn hình 5,5 inch).

Apple không còn báo cáo doanh số bán iPhone nhưng Strategy Analytics dự kiến ​​công ty sẽ bán ít hơn 9% iPhone trong quý 4 (kết thúc vào tháng 12 năm nay). Nhà phân tích Neil Mawston của Strategy Analytics cho biết: " iPhone hiện đang gặp khó khăn và các mẫu mới sắp ra mắt trong năm nay dường như không thể thay đổi điều đó. Apple đang chờ đợi làn sóng nâng cấp lớn tiếp theo với iPhone 5G vào nửa cuối năm 2020. Cho đến lúc đó, iPhone sẽ tiếp tục đấu tranh và mất chỗ đứng trước Samsung và Huawei."

Tập trung vào các dịch vụ

Ngoài iPhone, Apple có thể sẽ cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ mà hãng đã giới thiệu vào tháng 3, cụ thể là Apple Arcade và Apple TV Plus. Apple Arcade được đồn đoán có giá 5 USD một tháng, trong khi Apple TV Plus có giá 10 USD mỗi tháng. Các dịch vụ có thể sẽ ra mắt vào tháng 11.

Mảng dịch vụ cũng mang về cho Apple lợi nhuận lớn.

Mặc dù Apple coi các dịch vụ này là tương lai, doanh số iPhone vẫn rất quan trọng vì chúng đại diện cho cơ sở tiềm năng của khách hàng. Người dùng tất nhiên sẽ không để ý tới các dịch vụ này nếu họ sở hữu điện thoại Android.

Tương lai của smartphone

Nếu dự định mua một thiết bị sử dụng trong vài năm, người dùng chắc chắn muốn điện thoại tiếp theo của mình có 5G. Vào cuối năm tới, 5G sẽ được mở rộng ở Mỹ và ở nhiều địa điểm quốc tế. Chỉ trừ iPhone, mọi thiết bị cầm tay Android lớn sẽ đi kèm tùy chọn 5G trong những tháng tới.

Mặc dù mạng 5G vẫn đang được xây dựng và phạm vi phủ sóng hiện không nhất quán, các nhà sản xuất điện thoại Android đã có kinh nghiệm về cách điều chỉnh thiết bị của mình để khai thác tốt hơn. Và 5G đã giúp các thương hiệu smartphone Android vượt xa Apple về đổi mới.

Apple đang làm việc trên điện thoại 5G nhưng vẫn đứng sau các đối thủ của mình, phần lớn là do “cuộc chiến” cấp phép với nhà cung cấp chip Qualcomm. Khi hai công ty đạt được thỏa thuận vào tháng Tư, “Nhà Táo” đã không kịp đưa 5G vào lô iPhone năm nay.

Người dùng sẽ phải chờ tới năm 2020 mới có iPhone 5G.

Ngoài 5G, Samsung và Huawei đã phát triển những chiếc điện thoại có màn hình gập. Dù các thiết bị đó đã gặp sự cố nhưng điện thoại có màn hình gập lại sẽ là chuẩn mực tương lai. Ngay cả các nhà sản xuất điện thoại giá rẻ như TCL, công ty mẹ của Sony cũng đang phát triển các thiết bị có màn hình có thể gập lại.

Apple chưa hé lộ bất kỳ sản phẩm nào có màn hình gập. Hãng luôn có xu hướng hoàn thiện các sản phẩm trước khi phát hành chúng, ngay cả khi chậm chân hơn các “đối thủ” hàng năm trời. Tuy nhiên, việc trì hoãn quá lâu với các thiết bị có màn hình gập lại và 5G mang đến cho các “đối thủ” của Apple cơ hội xác định tương lai của điện thoại thông minh.

Sắp tới, Apple sẽ tung ba thiết bị mới, có khả năng làm hài lòng một vài nhóm người dùng. Người dùng nâng cấp hàng năm sẽ thích những thay đổi đối với phiên bản iPhone Max lớn hơn, chẳng hạn như tính năng sạc ngược.