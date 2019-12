Huawei lại khiến nhiều quốc gia châu Âu đau đầu

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 06:00 AM (GMT+7)

Cáo buộc an ninh mạng từ chính phủ Mỹ nhằm vào Huawei đã có tác động không nhỏ cho các công ty và tổ chức ở Mỹ mà còn nhiều quốc gia châu Âu khác cũng lâm vào những tranh cãi mạnh mẽ.

Nhà mạng Pháp đau đầu vì không được dùng thiết bị mạng 5G từ Huawei

Mặc dù 5G dự kiến ​​sẽ chỉ triển khai sớm nhất tại Pháp vào mùa hè năm sau nhưng các nhà mạng nước này đã gửi yêu cầu của họ đến Cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp (ANSSI) để tìm hiểu xem liệu họ có thể sử dụng thiết bị Huawei hay không. Tuy nhiên, có vẻ như ANSSI không chỉ từ chối mà còn không thèm trả lời các truy vấn.

Hiện tại, Huawei không còn được quyền cung cấp thiết bị mạng mới cho các nhà mạng ở Mỹ nhưng vẫn còn có thể cung cấp thiết bị của mình cho các quốc gia châu Âu như Đức và Anh. Tuy nhiên tại Pháp, có một số vấn đề đặc biệt xảy ra giữa chính phủ và các nhà mạng liên quan đến phát triển 5G và sử dụng thiết bị Huawei.

Một đạo luật an ninh mạng 5G được chính phủ Pháp ban hành cách đây vài ngày quy định rằng các nhà mạng phải thông báo với ANSSI - công ty chịu trách nhiệm giám sát các dịch vụ điện tử - về bất kỳ thiết bị mạng nào mà họ muốn triển khai. Trên hết, bất kỳ truy vấn nào không được trả lời trong hơn 2 tháng đều bị từ chối, và các tài liệu mà nhà mạng nộp lên ANSSI liên quan đến thiết bị Huawei đều không được phản hồi báo hiệu điều xấu có thể xảy ra.

Vấn đề là, việc ANSSI và chính phủ Pháp thiếu thông tin chung cho các nhà mạng khiến họ cảm thấy khá bực bội. Một quản lý tại Orange cho biết họ cần hiểu luật chơi để tránh bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn này. Đó là chưa kể bản thân ANSSI cũng chưa rõ ràng với vấn đề.

Ngoài Huawei, các nhà mạng tại Pháp cũng đang bắt đầu soạn thảo tài liệu để xin phép được sử dụng thiết bị mạng đến từ Nokia và Ericsson - những công ty cung cấp thiết bị viễn thông có nguồn gốc tại châu Âu.

Cộng hòa Séc sa thải Giám đốc an ninh mạng vì các tranh cãi về Huawei

Trong khi đó, giữa những tranh chấp liên quan đến mối đe dọa an ninh của Huawei, Giám đốc an ninh mạng Cộng hòa Séc (gọi tắt là Nukib) Dusan Navratil vừa bị thủ tướng nước này ra quyết định sa thải, với lý do “thiếu kinh nghiệm, kỹ năng quản lý và chuyên môn giao tiếp cho công việc”.

Navratil, người đứng đầu cơ quan an ninh Cộng Hòa Séc trong 10 năm, cho biết ông đã rất ngạc nhiên khi bị thủ tướng nước sa thải bất ngờ và từ chối đưa ra bình luận.

Được biết, vào tháng 12/2018, ông Navratil đã lên án các thương hiệu Trung Quốc là Huawei và ZTE gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia. Sau đó, thủ tướng Cộng hòa Séc Babis đã ra lệnh cấm các cơ quan chính phủ sử dụng smartphone Huawei, nhưng ông yêu cầu Navratil đưa thêm bằng chứng về cáo buộc này.

Không có bằng chứng rõ ràng, phát ngôn viên Nukib cũng phủ nhận bất kỳ mối quan hệ hoặc áp lực nào từ chính phủ Mỹ để họ đưa ra quyết định chống lại Huawei.

Hiện chưa rõ việc sa thải Navratil có liên quan đến cáo buộc của ông đối với Huawei hay không.

