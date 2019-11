Hé lộ dung lượng pin đáng kinh ngạc của Galaxy S11

Năm sau, “đại gia đình” Galaxy S11 sẽ được trang bị dung lượng pin lớn hơn nhiều so với dòng Galaxy S10 năm nay.

Dòng Galaxy S11 được dự đoán sẽ có thời lượng pin dài hơn nhiều so với các phiên bản Galaxy S10. Lý do đằng sau suy đoán này không chỉ là nhờ các bộ xử lý hiệu quả hơn so với thế hệ chip năm nay mà còn là nhờ Samsung sẽ sử dụng công nghệ màn hình OLED tiết kiệm năng lượng hơn.

Ảnh concept Galaxy S11.

Một lý do khác giúp cho Galaxy S11 có thời lượng pin tốt hơn so với Galaxy S10 vì dung lượng pin của nó sẽ lớn hơn nhiều. Dự kiến, Galaxy S11e sẽ có thỏi pin dung lượng 3730mAh, lớn hơn nhiều so với pin 3100mAh trong Galaxy S10e.

Dung lượng pin dự đoán trên Galaxy S11 năm sau.

Ngoài ra, Galaxy S11 được cho là tích hợp pin của Galaxy Note 10+: 4300mAh (trước đó Galaxy S10 chỉ được trang bị thỏi pin 3400mAh) và pin của Galaxy S11 + có thể chạm mốc 5000mAh như Galaxy M30. Thêm nữa, với các phiên bản 5G, chắc chắn Samsung sẽ phải tăng cường pin thêm nữa. Đây là điều vô cùng dễ hiểu bởi hiện tại cả Huawei và Apple với iPhone 11 Pro Max cũng đang tăng dung lượng pin cho các flagship.

Báo cáo mới nhất từ phía truyền thông Hàn Quốc cho thấy ITM Semiconductor của nước này đã bắt đầu cung cấp pin (PMP) cho dòng Samsung Galaxy S11.

Galaxy S11 sẽ có cả camera tuyệt vời và pin “trâu”

Bên cạnh việc nâng cấp camera, dòng Galaxy S11 sẽ được kéo dài cả thời lượng pin. Công nghệ PMP cho phép tích hợp pin có dung lượng lớn hơn nhiều so với những gì Samsung đang sử dụng cho các mẫu Galaxy S10.

Công nghệ PMP sẽ giúp thu nhỏ kích thước pin lại, dành chỗ cho các chi tiết kỹ thuật khác.

Việc sử dụng công nghệ PMP cho pin Galaxy S11 sẽ giúp cho kích thước tổng thể của pin có thể co lại tới 57%, cho phép nâng dung lượng pin mà vẫn để lại không gian cho các chi tiết khác trong điện thoại.

Dễ thấy, Samsung đang tiến hành nâng dung lượng pin trong một kích thước pin nhỏ hơn, cho phép chứa thêm nhiều tiện ích camera hơn. Xu hướng này cũng đang được thịnh hành khi hiệu suất camera và thời lượng pin dài được cho là 2 trong số những khía cạnh quan trọng nhất để nâng lợi thế cho một chiếc điện thoại cao cấp và Samsung có thể mang điều này cho cả dòng Galaxy S11.

