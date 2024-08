Google Pixel Watch 3 lộ diện với nâng cấp lớn về màn hình

Google chuẩn bị ra mắt Pixel Watch 3 mới cùng với dòng điện thoại Pixel 9 vào ngày 13 tháng 8 tới đây. Mặc dù không phải là một bản nâng cấp lớn, nhưng dựa trên những thông tin rò rỉ từ trước đến nay, mẫu đồng hồ thông minh Pixel Watch 3 sẽ có một vài cải tiến đáng chú ý so với người tiền nhiệm của nó, theo Phone Arena.

Một thay đổi đáng kể đó là màn hình, sẽ có tốc độ làm mới 60Hz cho hình ảnh mượt mà hơn so với màn hình 30Hz của Pixel Watch 2. Tốc độ làm mới được cải thiện này sẽ giúp điều hướng và tương tác trở nên nhạy bén và trôi chảy hơn. Màn hình Pixel Watch 3 cũng có thể tự động điều chỉnh từ 1Hz của tính năng Always On Display đến 60Hz nhằm mục đích tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng.

Tuy nhiên ở bên trong, Pixel Watch 3 hầu như không thay đổi. Thiết bị vẫn giữ nguyên chipset Qualcomm Snapdragon Wear 5100 và bộ đồng xử lý Cortex M33 từ mẫu trước, cùng với 2GB RAM và 32GB dung lượng lưu trữ. Điều này cho thấy rằng hiệu suất tăng chủ yếu sẽ giới hạn ở những cải tiến về màn hình.

Một mối lo ngại tiềm ẩn là thời lượng pin. Tốc độ làm mới tăng có thể gây thêm áp lực cho pin và dung lượng pin được báo cáo là 307mAh cho phiên bản tiêu chuẩn và 425mAh cho phiên bản đặc biệt. Dung lượng pin này chỉ lớn hơn một chút so với Pixel Watch 2. Mặc dù vậy, các tài liệu bị rò rỉ vẫn tuyên bố thời lượng pin là 24 giờ cho cả hai mẫu Pixel Watch 3. Thông số này cần được kiểm chứng khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Pixel Watch 3 dự kiến ​​sẽ có hai kích cỡ: một mẫu thông thường và một mẫu XL. Mẫu XL có thể sẽ có màn hình và pin lớn hơn, phục vụ cho những người dùng thích một chiếc đồng hồ thông minh cỡ lớn. Các thông tin chi tiết bổ sung về thiết kế, tính năng và giá cả vẫn chưa được tiết lộ.

Nhìn chung, Pixel Watch 3 có vẻ sẽ là một bản nâng cấp nhỏ từ thế hệ tiền nhiệm. Mặc dù màn hình được cải thiện là một sự bổ sung đáng giá, nhưng việc thiếu các nâng cấp ở các khía cạnh khác có thể khiến một số người dùng mong muốn nhiều hơn ở sản phẩm này. Sẽ rất thú vị khi xem Pixel Watch 3 hoạt động như thế nào về thời lượng pin và trải nghiệm người dùng tổng thể khi nó chính thức ra mắt cùng với dòng Pixel 9.

