Giải mã con chip sẽ có trong Galaxy S11 – Exynos 990

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 06:00 AM (GMT+7)

Sau một thời gian công bố, Samsung đã mô tả chi tiết lõi xử lý thế hệ tiếp theo của Galaxy S11.

Vào ngày 26/11 vừa qua, một tin đồn đã xác nhận rằng dòng Galaxy S11 sẽ được cung cấp sức mạnh bởi bộ vi xử lý Exynos 990 của Samsung (đã công bố cách đây không lâu) cùng với Snapdragon 865 (sẽ được Qualcomm tiết lộ vào đầu tháng 12) như mọi năm.

Lõi Mongoose - Cầy mangut sẽ được dùng cho Exynos 990 trong Galaxy S11.

Mặc dù chip xử lý Exynos 990 đã xuất hiện chính thức nhưng không có nhiều thông tin về quy trình sản xuất thực tế và công suất của máy. Khi so sánh với chip Apple A13 hoặc Snapdragon 855+, chỉ biết rằng con chip này được tạo ra trên quy trình 7nm nâng cao và lõi "Mongoose" M5 thế hệ tiếp theo.

Hiện tại, lõi Mongoose mới chỉ được nêu chi tiết trong từ điển Wiki và sử dụng trong quy trình công nghệ phương pháp 7nm (7LPP). LPP là viết tắt của Low Power Plus, đây là thế hệ thứ hai của quy trình 7nm mà các chip như Apple A13 và Snapdragon 855 đã được xây dựng. Theo Samsung: 7LPP mới cho phép tăng hiệu suất lên tới 20% hoặc tiêu thụ điện năng thấp hơn 50%.

Exynos 990 Exynos 9825 Snapdragon 855+ Apple A13 Quy trình sản xuất 7nm EUV 7nm EUV 7nm (TSMC FF) 7nm (TSMC N7P) Cấu trúc lõi 2 lõi Exynos M5 2 lõi Cortex A76 4 lõi Cortex A55 2 lõi Exynos M4 tốc độ 2.73GHz 2 lõi Cortex A75 tốc độ 2.4GHz 4 lõi Cortex A55 tốc độ 1.95GHz 1 lõi Kryo 485 Gold (custom Cortex-A76) tốc độ 2.96GHz 3 lõi Kryo 485 Gold (custom Cortex-A76) tốc độ 2.42GHz 4 lõi Kryo 485 Silver (custom Cortex-A55) tốc độ 1.80GHz 2 lõi Lightning tốc độ 2.66GHz 4 lõi Thunder tốc độ 1.7GHz Bộ xử lý đồ họa Mali-G77 MP11 Mali-G76 MP12 Adreno 640 Apple custom 4 lõi Modem Exynos 5123 (Category 24) Tốc độ Download lên tới 7.3Gbps (mmWave), 5.1Gbps (sub-6GHz), or 3Gbps (4G LTE), 8xCA Tốc độ Upload: lên tới 422 Mbps Shannon LTE(Category 20) Tốc độ Download lên tới 2Gbps, 8xCA Tốc độ Upload lên tới 316 Mbps Exynos 5100 5G modem add-on Snapdragon X24 LTE(Category 20) Tốc độ Download lên tới 2Gbps, 7xCA Tốc độ Upload lên tới 316Mbps X50 5G modem add-on Intel XMM7660(Category 19) Tốc độ Download: lên tới 1.6Gbps, 7xCA Tốc độ Upload: lên tới 225Mbps

Tuy nhiên, việc hiệu suất tăng 20% ​​hoặc giảm 50% mức tiêu thụ năng lượng không được so sánh với các quy trình 8nm hoặc thậm chí 10nm mà là so với phương pháp 7nm thế hệ đầu tiên mà dòng A-series hoặc Snapdragon 8-series mới nhất được tạo ra với. Ngoài ra, chip Snapdragon 865 cũng được Samsung sản xuất với công nghệ in khắc cực tím (EUV) với quy trình LPP 7nm nên dự kiến cả hai mẫu chip dành cho Galaxy S11 đều là “quái thú”.

Ảnh concept Galaxy S11.

Chuyển sang lõi Mongoose, chúng thực sự được phân loại là một cải tiến "trung bình" so với M4 trong Galaxy Note 10. Vậy tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì? Một bộ xử lý học máy (machine learning) nhanh hơn, hiệu quả hơn và phù hợp hơn sẽ được cung cấp cho dòng Galaxy S11. Thật tệ là Samsung sắp đóng trung tâm nghiên cứu chip Exynos của mình ở Austin nên M5 có thể là thiết kế lõi tùy chỉnh cuối cùng của hãng, biến Galaxy S11 thành một huyền thoại.

